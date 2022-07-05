İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8445
  • EURO
    17,5772
  • ALTIN
    979.812
  • BIST100
    2405.98
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ülkenin petrolünü çalıyorlar! 1,4 milyar dolarlık zarar
Ekonomi

Ülkenin petrolünü çalıyorlar! 1,4 milyar dolarlık zarar

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke olan Nijerya, petrol hırsızlığıyla karşı karşıya. Ham petrol hırsızlığı ülkeyi 6 ayda 1,4 milyar dolar zarara soktu.

AA5 Temmuz 2022 Salı 07:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, bu yılın ilk 6 ayında ham petrol hırsızlığı nedeniyle 1,4 milyar dolar zarar ettiği bildirildi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden ham petrol hırsızlığının ülke ekonomisi için bir tehdit olduğunu belirtti.

Komolafe, bu yılın 2022'nin ilk yarısında üretilen 141 milyon varil petrolün 132 milyon varilinin ihracat terminallerinden alınabildiğini kaydetti.

Ülkede ocak-haziran petrol hırsızlığının 1,4 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayan Komolafe, "Bu, ham hırsızlık nedeniyle 9 milyon varilden fazla petrolün kaybedildiğini gösteriyor. Bu eğilimi durdurulmazsa, Nijerya ekonomisine yönelik bir tehdit oluşturmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Komolafe, ham petrol hırsızlığının 2021'de günde 103 bin varilden bu yılın ilk yarısında günde ortalama 108 bin varile yükseldiğini kaydetti.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.