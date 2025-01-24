Türkiye, altın, natron ve uranyum rezervi yataklarına sahip olan Afrika ülkesi Çad Cumhuriyetine işbirliği teklifinde bulundu. Türkiye ayrıca Kamerun ile demir yolu projesi bulunan Çad'a bu konuda da işbirliğine hazırız mesajı verdi. Çad Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Fatima Goukouni Weddeye ise Türkiye'nin tecrübeye ve hiper gelişmeye sahip olduğunu söyleyerek, tecrübe paylaşımı olursa bundan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

ALTIN VE URANYUM ZENGİNİ ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE ÖZEL DAVET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı sonrası Çad Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Fatima Goukouni Weddeye ile bir araya geldi.

Uraloğlu, görüşmede, iki ülke arasında sivil havacılık konusundaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin Afrika ile birçok alanda ilişkisi olduğunu dile getiren Uraloğlu, ülkenin Çad ile de ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Havacılık alanındaki çalışmaların kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada ülkemizden Çad'a 5 sefer yapılması önemli. Havacılık alanında yasal düzenlemelerle yapılması gerekenler ve bürokratik işlemlerin azaltılması ilişkilerimizi daha da ileriye götürecek. Ödemeler konusunda bazı problemlerle karşılaşıyoruz, onların da çözülmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz. Türkiye'ye gelip alışveriş yapan Çadlı kardeşlerimizin bagaj konusunda bazı problemleri olduğunu biliyorum. Türk Hava Yolları (THY) ile bu konuyu konuşuyoruz, çözmek için çalışıyoruz." dedi.

MÜTEAHHİTLİK VE BALIKÇILIK TEKNELERİ ÜRETİMİNDE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Uraloğlu, iki ülkenin, balıkçı teknelerinin üretilmesi konusunda da işbirliği yapabileceğine işaret ederek, Çad'ın Kamerun ile demir yolu projesi bulunduğunu, bu konuda da Türkiye'nin işbirliğine hazır olduğunu söyledi.



Türk müteahhitlerinin, yaptıkları işler ve tecrübe alanında dünyada 3. sırada yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yerde her işi kolaylıkla yapabiliyoruz. Bu alanda da işbirliği yaparak ilişkilerimizi geliştirebiliriz. LPG depolama, havalimanı, kara yolu, hastane ve fabrika inşaatları konusunda firmalarımızı değerlendirebilirsiniz. Siz de teknik heyetlerinizi göndermek isterseniz onlara ev sahipliği yaparız. Hükümetler nezdinde ilişkiler kıymetli ama mutlaka özel sektörü işin içine katmalıyız."

Uraloğlu, vergilerin oranlarının bazen değiştirilmesi gerektiğini ancak yola çıkmış ürünlerin bu değişiklikten muaf tutulmasının önemli olduğunu ve çifte vergilendirmenin önlenmesinin iki ülke ilişkilerini geliştireceğini anlattı.

Dünya Bankasının desteklediği Ulaştırma Koridorları Küresel Forumu'nu 27 Haziran'da İstanbul'da düzenleyeceklerini bildiren Uraloğlu, Bakan Weddeye'yi de foruma davet etti.

"TÜRK YATIRIMCILARLA ÜLKEMİZDEKİ PROJELERE İLİŞKİN GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Weddeye de iki ülke arasında ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çad Büyükelçisi ile daha önce bir araya geldiğini vurgulayan Weddeye, "Görüşme esnasında, kapalı bir ülke olmamızdan dolayı, iktisadi kalkınmamız için ve ilerleyebilmemiz adına altyapıya dair her koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Ulaştırma ve sivil havacılık alanında ikili işbirliğimiz önemli. THY'nin haftalık Çad'a düzenli seferlerinin olması hayatımıza büyük katkı sağlamakta. THY'nin sefer ve frekans sayısını artırmasını ve Çadlı vatandaşlarımıza daha cazip fiyatlar sunmasını arzu ederiz. Farklı segmentlerden biletlemenin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Weddeye, çok sayıda Çadlı öğrenci ve iş insanları ile tedavi için Çadlı vatandaşların Türkiye'ye gittiğini belirterek, ciddi bir akışın olduğunu ve Bakanlık olarak uçuşların kolay yapılması için yerel hizmetler konusunda çalıştıklarını anlattı.

Ulaştırma alanında en önemli projelerinin demir yolu olduğunu ve bunun kendileri için ilk olacağını dile getiren Weddeye, şunları kaydetti:

"Projede ön fizibilite çalışmalarının yapıldığı bir dönemdeyiz. Bunu dost ve kardeş ülkelerle yapıyoruz. Demir yolu alanında Türkiye'nin tecrübeye ve hiper gelişmeye sahip olduğunu bildiğimiz için Ulusal Çad Demir Yolları Kuruluşu ile tecrübe paylaşımı olursa bundan memnuniyet duyarız. Türk yatırımcılarının da bu projede yer almasını arzu ederiz. Ulaştırma sektöründe özel sektörün katılımı son derece önemli. Türk yatırımcılarla ülkemizdeki projelere ilişkin görüşebiliriz. Ülkemizde diğer bir proje ise Encemine'nin şehir içi ulaşımı konusunda ve şehirler arası taşımacılık için bir firma kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin bu doğrultudaki tecrübesini bildiğimiz için Türkiye gibi iyisini ve fazlasını yapmak istiyoruz. Bu şirkette neden bir özel bir Türk firmasının da payı olmasın?"

Bakanlık olarak, ulaştırma alanındaki prosedürlerin kolaylaştırılması, gerek THY'nin gerekse Türk firmalarının daha iyi hizmet vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Weddeye, Çad'ın kalkınması için altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini, burada da Türkiye'ye ve yetkinliğine son derece güvendiklerini sözlerine ekledi.