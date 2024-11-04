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Ekonomi

Ülkesi için Türkiye'yi işaret etti! Yeni yatırımlar noktasında harekete geçtiler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40'ıncı Bakanlar Toplantısına katılmak için Türkiye'ye gelen Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mühendis Hassan el Hatip, ülkesinin Mısır pazarına daha fazla Türk yatırımı çekmeyi amaçladığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha fazla artırmayı düşündüklerini belirtti.

Star Gazetesi - Abdulmuttalip Alnıaçık - Muhabir4 Kasım 2024 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Ülkesi için Türkiye'yi işaret etti! Yeni yatırımlar noktasında harekete geçtiler
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Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mühendis el Hatip, İSEDAK Ticaret Bakanları Konseyi'nin 40. oturumuna katılmak için Kahire'den ayrılarak Türkiye'ye gitti. Mısır basınında yer alan habere göre, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alınacağı toplantılarda Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunulacağı vurgulandı.

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KAPSAMLI GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Mısır basını, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin yollarını ele almak üzere çok sayıda üst düzey yetkili, iş adamı, Türkiye'deki iş dünyası dernekleri ve şirketlerinin temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yapılmasının planlandığını aktardı.

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YATIRIM FIRSATLARI İLE TANIŞTIRILACAK

Haberde ayrıca, Türk iş camiasını, Mısır'daki gelecek vaat eden yatırım fırsatlarıyla tanıştırmanın hedeflendiği ifade edildi. Mısır hükümetinin yatırımcılar, ihracat ve ithalat sistemi noktasında finansal ve ticaret alanlarına ilişkin benimsediği tüm önlemleri kolaylaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Mısır medyasında yer alan haberlerde ayrıca, tüm bu girişimlerin, Mısır pazarına daha fazla Türk yatırımcıyı çekmeyi ve Mısır-Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmayı amaçladığı belirtildi.

17 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, geçtiğimiz Eylül ayınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Toplantının arından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandığı açıklandı.

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