Ülkesi için Türkiye'yi işaret etti! Yeni yatırımlar noktasında harekete geçtiler

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mühendis el Hatip, İSEDAK Ticaret Bakanları Konseyi'nin 40. oturumuna katılmak için Kahire'den ayrılarak Türkiye'ye gitti. Mısır basınında yer alan habere göre, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alınacağı toplantılarda Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunulacağı vurgulandı.

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Mısır basını, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin yollarını ele almak üzere çok sayıda üst düzey yetkili, iş adamı, Türkiye'deki iş dünyası dernekleri ve şirketlerinin temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yapılmasının planlandığını aktardı.

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Haberde ayrıca, Türk iş camiasını, Mısır'daki gelecek vaat eden yatırım fırsatlarıyla tanıştırmanın hedeflendiği ifade edildi. Mısır hükümetinin yatırımcılar, ihracat ve ithalat sistemi noktasında finansal ve ticaret alanlarına ilişkin benimsediği tüm önlemleri kolaylaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Mısır medyasında yer alan haberlerde ayrıca, tüm bu girişimlerin, Mısır pazarına daha fazla Türk yatırımcıyı çekmeyi ve Mısır-Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmayı amaçladığı belirtildi.

17 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, geçtiğimiz Eylül ayınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Toplantının arından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandığı açıklandı.