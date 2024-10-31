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Ekonomi

Ülkesi için Türklere çağrıda bulundu: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret eden Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi Türk iş insanlarına ülkesine yatırım yapma çağrısında bulundu. Türk yatırımcılara seslenen Durmisi, 'Yatırımcılar olarak ülkemize geldiğinizde, hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız.' dedi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Ülkesi için Türklere çağrıda bulundu: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız
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Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret ederek başkentli iş insanlarıyla bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bakan Durmisi, ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda, savunmadan otomotive, demir-çelikten endüstriyel makine imalatına, tarım makinelerinden kimya ve ilaç sanayisine çok sayıda iş kolundan sektör temsilcisi hazır bulundu.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'daki birçok sektörün Türk girişimciler tarafından potansiyel yatırım alanı olarak değerlendirildiğini bildirdi. Türk şirketlerinin bu ülkedeki yatırımlarına dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzey Makedonya'da bankacılık, inşaat, sağlık, havalimanı işletmeciliği, eğitim, tekstil ve hazır giyim, süt ve süt ürünleri, sigortacılık, otelcilik ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren 100'ü aşkın Türk şirketi var. Bunların yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında. Türk şirketleri 5 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Makedonya'nın, Balkanlar'da önemli bir transit geçiş ve dağıtım merkezi olması nedeniyle hem karşılıklı ticaret hem de üçüncü ülkelere ticaret konusunda ülkelerimizin önemli potansiyel içerdiğini söylemek mümkün."

- "GÜÇLÜ BAĞLARI TİCARET VE YATIRIMLA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağlara işaret eden Baran, iki ülke arasında 1 Eylül 2000'den bu yana Serbest Ticaret Anlaşması'nın devrede olduğunu hatırlattı. Baran, şunları kaydetti:

"Tüm bu imkanlara ve yakınlığa rağmen ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doların altında. Bu rakamın çok üzerinde bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü bağları ve gönül köprüsünü, ticaret ve yatırımla güçlendirmek istiyoruz."

- DURMİSİ, TÜRK İŞ İNSANLARINA YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Durmisi de Kuzey Makedonya'daki yatırım imkanları konusunda Türk iş insanlarına bilgi verdi.

İki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Durmisi, "Yatırımcılar olarak ülkemize geldiğinizde, hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Durmisi, Kuzey Makedonya'da enerji, metal ve inşaat sektörlerinde yüksek potansiyel bulunduğunu bildirdi.

Toplantıda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Kuzey Makedonya'daki yapılanmalarına ilişkin bilgi verdi.

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