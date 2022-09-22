Ülkesine seslendi: Türkiye ile daha yakın iş birliğine ihtiyaç var

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, "İsviçre Günleri İstanbul 2022, İsviçre'nin İstanbul ve Türkiye'deki görünürlüğünü güçlendirmeyi, ikili iş birliğini artırmayı ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi (Swiss Business Hub Türkiye) ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği (Swiss Chamber of Commerce in Türkiye ) "İsviçre Günleri İstanbul 2022"yi (Swiss Days Istanbul 2022) 23-25 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada"da düzenliyor.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Yasemin Öztürk ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ev sahipliğinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılımı ile etkinlik mekanı Yapı Kredi bomontia'da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

2019'da ilk kez düzenlenen İsviçre Günleri İstanbul üç gün içinde 15 binden fazla ziyaretçinin katılımı ile büyük bir başarı yakalamıştı.



İsviçre Günleri İstanbul 2022, salgın dönemi sonrasında sürdürülebilirlik ve inovasyona güçlü bir vurgu yaparak İsviçre ve İsviçre şirket ve markalarını tanıtmak amacıyla "Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak" teması altında düzenleniyor.

İsviçre Günleri İstanbul 2022, İsviçre müziğini, sanat ve kültürünü, gastronomisini, teknolojisini, ekonomisini, eğitimini ve daha fazlasını tekrardan İstanbul'da gerçekleştireceği platform ile sunmayı heyecanla bekliyor. Festival, 23 Eylül Cuma öğleden sonradan itibaren 25 Eylül Pazar akşamına kadar herkese açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlik, daha sürdürülebilir hareket etmenin önemini vurgularken, çevre sorunları, her bireyin sorumluluğunun önemi ve çevre ile topluluklarımızı daha iyi korumak için teknoloji ve inovasyonun oynadığı rol hakkında genel farkındalığı artırmayı amaçlıyor.



Etkinlikte İsviçre ile Türkiye arasındaki güçlü iş birliğini ve daha sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmenin yollarına vurgu yapılacak.

Programda konuşan İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Swiss Days İstanbul 2022'yi 3 yıl aradan sonra yeniden düzenleyecek olmanın büyük heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsviçre Günleri İstanbul 2022, İsviçre'nin İstanbul ve Türkiye'deki görünürlüğünü güçlendirmeyi, ikili işbirliğini artırmayı ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu, İsviçre ve Türkiye arasındaki uzun süredir devam eden ve çeşitlendirilmiş ilişkimize dayanmaktadır. İsviçre Günleri İstanbul 2022, İsviçre'yi İstanbul'da Türkiye'ye yaklaştırmak ve sürdürülebilirlik alanında da iki ülke arasında daha fazla köprü kurmak için harika bir an. Gezegenimiz, özellikle insan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi muazzam zorluklarla karşı karşıya. Bu çevresel zorlukların ışığında, araştırma, bilim, inovasyon ve startupların tanıtımında İsviçre ve Türkiye arasında daha yakın bir işbirliğine ihtiyacımız var."

İsviçre'de Türk öğrencileri gördükleri için mutlu olduklarını belirten Thöni, "İsviçre'de 130 bin kişilik bir Türk topluluğu var. Bu topluluk, iki ülke arasında çok önemli bir köprü görevi görüyor." ifadesini kullandı.

Thöni, salgın nedeniyle verilen aranın ardından vize konusunda yoğunluk olduğunu belirterek, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İsviçre'ye ilişkin bilgiler paylaşan Thöni, şunları kaydetti:

"Bir Alp ülkesi olarak İsviçre özellikle iklim değişikliğinden etkileniyor. İsviçre'de ortalama 2 derece yükselen sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları, kışın daha az kar ve şiddetli yağışlar oluyor. Sonuç olarak, İsviçre iklimi daha Akdenizli. İsviçre'de yükselen sıcaklıkların sonuçları, ormanları etkileyen kuraklık, göllerde artan sıcaklıklar (balıkların ölümü), insanlar, hayvanlar ve diğer canlılar için sağlık sorunlarına sebep oluyor.



İsviçre'deki buzulların yüzde 75'inin zaten azalma yolunda olduğu ve yok olacağı da bir gerçek. İsviçre, küresel araştırma ve inovasyonda lider bir ülkedir. Dünyanın en yüksek 7'nci Araştırma ve Geliştirme yatırımcısıdır. Hükümet yıllık olarak AR-GE'ye 23 milyar CHF'lik yatırım yapıyor ve bu da gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3,15'ine denk geliyor. Ana odak Ar-Ge yoğun sektörler."



-"İSVİÇRE GÜNLERİ İSTANBUL 2022, ÖNEMLİ ARTILAR YARATACAK ETKİ ALANINA SAHİP"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise, Türkiye ve İsviçre arasında sanattan kültüre, ekonomiden sosyal yaşama kadar geniş bir alanda köprü kurmayı amaçlayan söz konusu etkinliğin, her iki ülke toplumu için de önemli artılar yaratacak bir etki alanına sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Keskin, "Bu etkinlikten çok kıymetli geri bildirimler aldık. Pandemi nedeniyle ara verilen İsviçre Günleri bu yıl daha da zenginleşen içeriğiyle ikinci kez kapılarını açıyor. " dedi. Keskin, "Geçen yıl 'İlk ve Son Barış - 100. Yılında Lozan' sergisini açtık. İsviçre Günleri kapsamında yeniden kurulan Lozan Sergisini geçen yıl gezme imkanı bulamayan herkesi Yapı Kredi bomontiada'ya davet ediyorum." yorumunu yaptı ve İsviçre Günleri çerçevesinde "Yeşil Bir Gelecek" temasıyla İsviçre Başkonsolosluğu iş birliğinde hayata geçirdikleri projeyle, sanatı Şişli sokaklarına taşıdıklarını kaydetti.



-"İSVİÇRE İLE TÜRKİYE ARASINDA KÜLTÜREL VE EKONOMİK BİR KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEĞİZ"

Switzerland Global Enterprise'a ait resmi uluslararası Ticaret ve yatırım teşvik ajansının İstanbul merkez temsilcilsi olan Swiss Business Hub Türkiye Direktörü Yasemin Öztürk de İsviçre ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden ekonomik ilişkilerin altını çizdi. Etkinliğin, İsviçre ve Türkiye'den potansiyel iş ortaklarını bir araya getirmek için mükemmel bir platform olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"İsviçreli ve Türk ekonomik operatörler ile çeşitli alanlardaki ortaklar arasındaki mevcut işbirliğini keşfedecek, altını çizecek ve güçlendireceğiz. İsviçre ve Türkiye arasında sağlam ticari ilişkiler sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmi 4,6 milyar dolar olmuştur. Türkiye, İsviçre'nin dünya çapındaki en büyük 24'üncü ticaret ortağıdır. İsviçre, yurt dışındaki doğrudan yatırımlar için dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Swiss Business Hub Türkiye olarak hem Türk hem de İsviçre şirketleri için önemli bir irtibat noktasıyız; ana misyonumuz İsviçre ve Lihtenştayn'dan KOBİ'lerin Türkiye'deki iş geliştirmelerine destek olmaktır." i

-"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR UZUN GEÇMİŞE DAYANIYOR"

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ise şunları kaydetti:

"Ortaklar birbirleri hakkında derin bilgiye sahip olduklarında ticari ilişkiler daha güçleniyor. Bu bağlamda, Swiss Days Istanbul 2022, yalnızca ekonomik parametrelere dayalı olarak değil, aynı zamanda sanat, kültür, gastronomik diplomasi ve yeşil politikalar yoluyla da iş teşvik etmek için benzersiz bir forum oluyor. İsviçre ve İsviçre şirketleri, saygın uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan çeşitli sürdürülebilirlik sıralamalarında düzenli olarak üst sıralarda yer alıyor.



İsviçreli işletmeler, yalnızca kendi pazarlarını olumlu yönde etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda yerel kuruluşları, distribütörleri veya ortakları aracılığıyla dünya çapında dağıtılan yenilikçi ürün ve hizmetlerle sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın büyümesini destekleyecek bir konumdadır. Her iki ülke arasındaki başarılı ortaklıkların uzun geçmişine dayanan Türkiye, eğitim, sürdürülebilir finans ve teknoloji gibi alanlarda oluşturulan sinerjilerden kesinlikle güçlü bir fayda sağlayabilir."

- İSVİÇRE GÜNLERİ ÖN ETKİNLİKLERİ

İsviçreli Şef Eric Ruppen, bomontiada'da bulunan restoranların menülerine İsviçre mutfağının spesiyalitelerini ekledi. Bu özel menüleri 19-25 Eylül'de misafirlerine sunacak. Sokak sanatçısı No More Lies, İsviçre Günleri Istanbul 2022'de sergilenecek ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak temasını yansıtan üç büyük tuval gerçekleştirecek.

İsviçre Günleri İstanbul 2022 öncesinde İsviçreli Gurme şef Jean-Marc Soldati ve Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrenciler için Master Class ve birlikte İsviçre Gurme Yemeği gibi birbirinden lezzetli etkinliklere imza attı. İsviçre günleri boyunca Türkiye'de bulunan İsviçre firmalarının stantları şenlik havası yaratacak ve ziyaretçileri İsviçre yolculuğuna çıkaracak.

Mavi Bir Dünyada, Yeşil Bir Ekonomi sloganı ile düzenlenen XVI. "İsviçre Türkiye Ekonomik Forum"u da, 23 Eylül 2022'de Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleşecek. İsviçre Büyükelçisi H.E Jean-Daniel Ruch ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, gezegenimizin geleceğini tartışmak üzere özel sektör, akademi ve sivil toplumdan bir ana konuşmacı ve panelistlerin yer alacağı Ekonomik Forum'un açılışını yapacak. Açılış konuşmalarında sanal olarak 2030 Gündemi İsviçre Delegesi, Refah ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Markus Reubi de yer alacak.

İsviçre Günleri Istanbul 2022'de iki konser gerçekleşecek. İlk olarak İsviçre Caz Grubu "Bconnected" Cuma gecesi tüm Caz ve Bluesseverleri bekliyor. 24 Eylül Cumartesi akşamı, Kariyer Saatleri ve genç İsviçrelileri karşılama etkinliğinden sonra 2020'de İsviçre Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen ve İsviçre'nin umut verici seslerinden biri olarak kabul edilen İsviçreli R&B şarkıcısı Naomi Lareine sahne alacak.

