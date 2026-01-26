İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3747
  • EURO
    51,4626
  • ALTIN
    7098.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ülkesinin dış politikada izlediği yolu anlattı: Türkiye, bir süper güçtür
Ekonomi

Ülkesinin dış politikada izlediği yolu anlattı: Türkiye, bir süper güçtür

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, ülkesinin dış politikada izlediği yolu ve gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye ile Bosna Hersek arasında 'fantastik' diyebileceği bir ilişkinin olduğunu belirten Konakovic, 'Türkiye, bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, uluslararası sahnede tamamen ön plana çıktı' dedi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Ülkesinin dış politikada izlediği yolu anlattı: Türkiye, bir süper güçtür
ABONE OL

Konakovic, düzenlediği yıllık basın toplantısında ülkesinin dış politikada izlediği yolu ve gelişmeleri değerlendirdi.

BAKAN FİDAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye ile Bosna Hersek arasında "fantastik" diyebileceği bir ilişkinin olduğunu belirten Konakovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın iyi geçtiğini dile getiren Konakovic, şöyle konuştu:

"Türkiye, bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, uluslararası sahnede tamamen ön plana çıkmış ve ABD'nin en önemli ortaklarından biri haline gelmiştir. Fidan'ın bu organizasyonu düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemine rağmen bizlere zaman ayırarak her ülkeyi tek tek ele alması, Türkiye'nin Batı Balkanlar'a verdiği önemi açıkça göstermektedir. Türkiye, tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip ve bu süreçlerde çok etkili bir arabulucudur."

"TÜRKİYE OLMAYACAK"

Konakovic, bir gazetecinin sorusu üzerine, bu yıl bir ülkenin vatandaşlarına vize uygulaması getireceklerini ancak bunun kesinlikle Türkiye olmadığını ve gerçekçi görmediğini ifade ederek, "Bu, Türkiye olmayacak. Bunu, görev süremde mümkün görmüyorum ve bu konu beni etkilemeyecek." dedi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'e Sırbistan'a yaptığından daha fazla yatırım yaptığını dile getiren Konakovic, bunun da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.