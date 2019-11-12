Uludağ hazır, kar bekleniyor

Yerli turistlerin yanı sıra Araplar ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ´da, oteller erken rezervasyonlarla birlikte oda satışlarına başladı. Bu kış sezonunda 3 müzik festivalinin yapılması planlanan Uludağ’da yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden yerlerini ayırtmaya başladı. Sıcak havaların kışın iyi bir kar yağacağının göstergesi olacağını belirten bir otelin yöneticisi Harbi Türk, “Bütün oteller hazırlıklarını tamamladı sayılır. Oda çalışmaları ve genel aktivite alanlarında çalışmalar var. Tek beklenen kar. Bu havalar iyi bir kar, iyi bir kış göstergesi. Pastırma sıcaklarından sonra lodos gelir ve ardından da kar yağar. Biz otelimizi 1 Aralık tarihinde açacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Satışlarımız da iyi gidiyor. Erken rezervasyon dönemlerimiz var. Son evresine girdik. Misafirlerimiz oldukça ilgi gösteriyor” dedi.

REZERVASYONLAR İYİ

Yılbaşının sezon içinde en önemli gün olduğunu belirten Harbi Türk, “Uludağ, yılbaşıyla özdeşleşmiş bir tatil yeri. Yılbaşı talepleri iyi. Hemen ardından 15 tatil dönemi rezervasyonları da iyi gidiyor. Bunda erken rezervasyonun payı büyük. Eskiden aralık, ocak aylarında misafirler dönüş yapardı. Şimdilerde temmuz ayından itibaren dönüşler olmaya başlıyor. Hem misafir portfoyünde değişiklik ve artış var” diye konuştu. Kayak turizmi açısından Uludağ’ın önemli bir merkez olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem “Beklentiler yüksek ama kış turizminde kar yoğun yağarsa ilgi alaka artıyor. Yağışın durumuna göre de hareketlilik değişiyor. Bu sene iyi bir kar yağarsa, uzun süreçte yağarsa Uludağ, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi yüzde 90, yüzde 100’lük doluluk oranlarına ulaşacaktır” dedi.

YÜZDE 80’İ DOLDU