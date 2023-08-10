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Ekonomi

Moody's'in açıklaması sonrası Bakan Şimşek'ten önemli mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye pozitif değerlendirme yapması sonrasında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Ekonomik politikalarda kararlılık mesajı veren Bakan Şimşek, 'Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.' dedi.

Star Gazetesi10 Ağustos 2023 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Moody's'in açıklaması sonrası Bakan Şimşek'ten önemli mesaj
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, "Kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız, bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MOODY'S KURULUŞU NEDİR

Moody's Yatırım Hizmetleri, Moody's Şirketi'nin bono ve tahvillerin kredi derecelendirmesi konusunda uzmanlaşmış alt şirketidir. Moody's Yatırım Hizmetleri, ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde uluslararası finansal araştırmalar sağlar. Standard & Poor's ve Fitch Group ile birlikte kredi derecelendirme kuruluşları arasındaki en büyük üç şirket olarak bilinirler.

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