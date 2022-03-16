Uluslararası şirketlerin yeni rotası Türkiye

Star Gazetesi 16 Mart 2022 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:47

Kovid-19 salgını, ülkelerin ve şirketlerin yatırım politikalarında değişimi beraberinde getirdi. Birçok şirket, yatırım fırsatları, enerji fiyatları, nakliye ücretleri, iş gücü ortamı gibi nedenleri göz önüne alarak Uzak Doğu'daki yatırımlarını Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelere kaydırmaya başladı. Salgının etkilerinin azalmaya başladığı dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkması, yatırım planlarında değişime yol açtı.

Çok sayıda ülke ve teşkilatın Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlara destek veren dünyanın önde gelen firmaları, ya Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı ya da bu pazardan çekilerek alternatif arayışına girdi.

Rusya'dan çekilmelerine karşın bölgeye yönelik operasyonlarını ve yatırımlarını koordine edecekleri güvenli ve istikrarlı adres arayan uluslararası şirketler, iş ortamını da dikkate alarak yönlerini Türkiye'ye çevirmeye başladı.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ: ADRES TÜRKİYE

Cumhuriyet gazetesinden Jale Özgentürk'e konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, geçtiğimiz hafta konsey üyeleri ile ABD Büyükelçisi Jeff Flake arasında yapılan görüşmede gündeme gelen bir konuyu şöyle anlattı:

"Rusya'da ABD'li 5 bine yakın şirket var. Çıkmak için yer arıyor. Bu şirket temsilcilerinin ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye davet edildiğini öğrendik. Türkiye'nin güvenli bir liman olacağı tavsiyesi verilmiş. Servis şirketlerinin yanında üretim yapan fabrikalar var. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılacak."

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlar sonucunda BP, Shell, Exxon, Daimler, Toyota, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express, Apple, Levi's, Walt Disney gibi daha pek çok ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Bu gelişmeler kapsamında ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması beklenirken, karşılıklı ziyaretler de hız kesmeden devam ediyor.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da Türkiye'ye ziyarete gelirken, İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Heyeti ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda Türkiye'deki yatırım imkânlarını anlatacak.

Nebati daha sonra, Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılarak yatırımcılarla bir araya gelecek.

2002'de toplamda 15 milyar dolar olan Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımlar, 2021 yılında 240 milyar doları geçti.

2022 yılı için ise 20 milyar dolar civarında doğrudan yatırım bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ticarete etkilerini dikkate alan İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LLP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables'in de aralarında olduğu uluslararası şirketlerin de daha önce yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma planları kamuoyuna yansımıştı.

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra, Türkiye'ye ilk önemli ziyaret İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Herzog, "Hedefimiz, ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında 'Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.' açıklamasında bulundu.

Türkiye-İsrail normalleşmesi sonucunda ticaret hacminin 2022'de 10 milyar dolara yükselmesi beklenirken, enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde iş birliği yapılması planlanıyor.

"İLİŞKİMİZİN TEMELLERİNİ ATTIĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye ile sorun yaşadığı bazı ülkeler arasında 2022'nin baharında ilişkilerin düzelmesi diplomasisi çerçevesinde, tarihi komşu Yunanistan ile de önemli adımlar atıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Temaslar sonucunda iki ülke arasında birçok projenin hayata geçirilmesi kararı alındı.

İlişkilerin normalleşmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin önce 7 sonra 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye ziyareti kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos'la da görüşen Miçotakis, Erdoğan ile olumlu, samimi ve açık bir görüşme yaptığını dile getirdi.

Miçotakis, "NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık. İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Yine Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybettiği görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli." ifadelerini kullandı.

SCHOLZ: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Rusya'ya uygulanan ambargoların ardından Avrupa ülkeleri enerji ihtiyaçlarını karşılamak için İsrail, İran ve Azerbaycan Gazı'na yöneldi. Bu gazların ülkelerine taşıması için en uygun güzergâhın Türkiye olduğunu bilen Avrupa ülkeleri ise Türkiye'nin bölgesel önemini bir kez daha anlamış oldu.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında iş birliğine hazırız mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz buluşmasında, ticarette 5 yeni alanda kritik adımların atılması kararı çıktı.

Bunlar; yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve dijitalleşme.

Türkiye bu ticaret atılımıyla, AB'nin lokomotifi Almanya ile olan ticaret hacmini 50 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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