Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ağustos 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 5,8 artışla 351,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,2 artışla 679 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, ağustosta eksi 327,1 milyar dolar oldu.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 318,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi ağustosta 2023 sonuna göre yüzde 6 artışla 149,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 4,6 artışla 130,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,8 artışla 50,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeriyle döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 artışla 200,9 milyar dolara yükseldi.

- PORTFÖY YATIRIMLARI 118 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, ağustos sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre yüzde 22,4 artarak 118 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 17,5 artışla 34,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku 13,9 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,4 artışla 42,7 milyar dolar oldu

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,1 azalarak 360,1 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 1,7 azalarak 42,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 24,1 artarak 21,1 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 9,3 yükselerek 68,4 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,3 artarak 101,5 milyar dolar oldu.