Van der Straeten, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Dubai'de düzenlenen COP28'de, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin iki kat artırılması yönünde karar alındığını hatırlattı.

Fosil yakıtlardan kademeli çıkış hedefinin de gündemde olduğunu ifade eden Van der Straeten, "Türkiye'nin COP31 başkanlığından büyük beklentilerimiz var. Özellikle yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması konusunda. Şimdi Dubai'de alınan kararların değerlendirmesini yapma ve bunları nasıl uygulayacağımızı düşünme zamanı. COP31'den beklentim elektrifikasyona büyük ölçüde odaklanmak, böylece yenilenebilir enerji gerçekten iklim gündemini yönlendirebilir." diye konuştu.

Van der Straeten, dünyanın öncelikli ihtiyacının iklim değişikliğini kontrol altında tutmak ve iklim kaynaklı afetlerin etkisini azaltmak olduğunu belirtti.

Bu hedefe ulaşmanın yolunun yenilenebilir enerjiden geçtiğini vurgulayan Van der Straeten, şöyle devam etti:

"Bunun için elimizde bir çözüm var, yenilenebilir enerji. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar üç katına çıkarmamız gerekiyor. Öyleyse bunu şimdi yapalım ve bunu Avrupa'da başarabiliriz. Türkiye'de de iyi bir gündem var. Türkiye bugün halihazırda büyük ölçüde karasal rüzgar enerjisine sahip bir ülke. Bu nedenle Türkiye, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinin ne anlama geldiğini gerçekten gösterebilir."

Van der Straeten, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde önemli ilerleme kaydettiğini ve yeni kurulumlarda rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

- YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN ŞEBEKE MODERNİZASYONU VURGUSU

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte şebeke altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Van der Straeten, Avrupa'da şebeke genişleme yatırımlarının mevcut seviyenin yaklaşık beş katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Van der Straeten, şunları kaydetti:

"Sadece Avrupa'da bile şebeke genişlemesine beş kat daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'ye yalnız gelmedim, WindEurope üyelerinden biri olan ve şebeke kurulumunda büyük uzmanlığa sahip Hitachi ile birlikte geldim. Şebekeler gerçekten de söylediğiniz gibi eksik halka ve yenilenebilir enerjiyi insanların evlerine, sanayiye ve şirketlerimize ulaştırmak için kesinlikle gerekli. Şimdi hızlanırsak, yenilenebilir enerji gündemini gerçekten ileriye taşıyabiliriz. Yenilenebilir temelli bir enerji sistemine, şebeke yatırımları da dahil olmak üzere, yoğun yatırım yapmanın Avrupa ekonomisine 1,6 trilyon avro tasarruf sağlayacağını biliyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Aynı zamanda her durumda yapay zeka enerji talebini artırıyor. Bu yüzden elektrifikasyonu hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz çok önemli."

Bu durumun ülkelerin kırılganlığını da ortaya çıkardığını aktaran Van der Straeten, "İran'daki krizle birlikte fosil yakıt ithalatına bağımlı olmanın ne kadar kırılgan bir durum yarattığını gördük. Bu yüzden büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları yapmalıyız, böylece yapay zekanın da getireceği ek talebi karşılayacak tüm elektriğe sahip olabiliriz. Orta Doğu'daki krizden bahsettiğiniz gibi, birçok ekonomi hala fosil yakıtlara bağımlı. Savaş bize sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Yenilenebilir enerji uzun vadeli enerji güvenliği için tam bir çözüm olur kesinlikle. Tek bir gelecek var ve o da yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji politikasıdır. Çünkü güneş ve rüzgar engellenemez ya da rehin alınmaz. Bizi gerçekten güvende hissettirecek tek enerji yenilenebilir enerjidir." ifadelerini kullandı.

Van der Straeten, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki gelişimini "harika bir örnek" olarak niteledi.