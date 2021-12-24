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Ekonomi

Ünlü ekonomist Brooks: Dolar 9.5 TL olacak

Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks, Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu açıkladı.

24 Aralık 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 10:51
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Ünlü ekonomist Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı.

Sabah'ın haberine göre, Doların geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

DOLAR'IN GERÇEK DEĞERİ 9.5 TL

TL şu anda gerçek değerine göre yüzde 30 yukarıda. Bu döviz kuru sıçraması Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor. O dönem de Türk Lirası'nın gerçek değerlemesi 5.5 TL idi. Bu rakamın yüzde 31 üzerine çıkarak TL 7.20'yi görmüştü.

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