Ünlü ekonomist dolar/TL gerçeğini açıkladı: Sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:17

Ünlü İsviçreli Ekonomist Charles-Henry Monchau, dolar karşısında dünyada para birimlerinin genel olarak değer kaybettiğini ve döviz kurundaki yükseliş sadece TL ile alakalı bir durum olmadığını vurgularken, "Türkiye için bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü" açıklamasında bulundu.

Covid-19 döneminde uyguladığı örnek kısmı kapanma kararları ve aldığı tedbirlerle hem sağlık alanında hem de ekonomi alanında dünyadan pozitif ayrışan Türkiye'nin son dönemde spekülatif kur ataklarıyla algı operasyonlarına maruz kaldığı yabancı ekonomistlerin de dikkatini çekti.

Bloomberg HT'ye konuşan Syz Group'un baş yatırım sorumlusu İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında dolar karşısında değer kaybeden tek paranın Türk Lirası olmadığını söyledi.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE YETKİLİLER BÜYÜME YANLISI BİR GÜNDEMLE İLERLEMEK İSTİYORLAR"

Monchau, doların güçlü olduğu dönemlerin küresel piyasalarda bir risk durumu oluşturduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Sanıyorum ki geçen hafta yaşanan şey piyasaları şaşırttı, şok ortamına neden oldu. Türk Lirasının da tepki verdiği gördük. Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet, aslında Türkiye'de büyüme var.

"BU YIL YÜZDE 9'LUK BİR BÜYÜMEDEN BAHSEDİYORUZ"

Bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor ancak Türk Lirasının bu kadar değer kaybı yaşaması bir risk. Çünkü dış finansal ihtiyacı var. Bu da bir riske neden oluyor.

"UZUN VADEDE TÜRKİYE'NİN TEMELLERİ ÇOK GÜÇLÜ"

Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü. Yüksek büyümenin yaşandığı bir ekonomi; ancak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında bu durum sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum değil.

"DOLAR ÇOK GÜÇLÜ"

Şu an doların çok güçlü olduğu bir noktadayız. Euro karşısında yılbaşından bu yana yüzde 8 gibi bir büyüme kazandı. Farklı gelişen piyasalarda gerileme olduğunu görüyoruz.

Sadece Türkiye değil, Brezilya veya Polonya'ya da bakabilirsiniz. Çünkü ne zaman güçlü dolar olursa bu yaşanır. Bu küresel bir risk olur piyasalar için sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil. Bu küresel bir risk durumudur şu an."