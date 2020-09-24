Ünlü ekonomist Roach: 2021 ABD doları için acımasız bir yıl olacak

star.com.tr 24 Eylül 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:54

ABD'nin Yale Üniversitesi araştırmacısı ve ünlü ekonomist Stephen Roach, doların düşeceğine dair "çılgınca görünen fikrin" artık o kadar da çılgınca görünmemesi gerektiğini söyledi.



Roach, CNBC'ye verdiği demeçte, "Hem tasarruf hem de cari hesap dinamiğini araştırdığımızda, bunu doğrulayan çok daha dramatik verilere sahibiz." dedi.

Roach'a göre, dünyanın geri kalanına bakıldığında uluslararası dengesizliğin en fazla olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cari açık, ikinci çeyrekte rekor bir bozulma yaşadı.

Roach, 'Sözde net-milli tasarruf oranı, bireylerin, işletmelerin ve devlet sektörünün birikimlerinin toplamı olan ikinci çeyrekte de küresel mali krizden bu yana ilk kez negatife dönerek rekor düşüş kaydetti.' dedi.

Ekonomist, geçen haziran ayında ABD dolarında bir düşüşün önümüzdeki bir veya iki yıl, belki daha fazla gerçekleşebileceğini tahmin etmişti.

Şimdi ise, 2021'in sonunda olacağını söylüyor.

Roach sözlerini şöyle sürdürdü:

Tasarruf etmekten yoksun, büyümek istiyoruz. Bu cari açıkla fazladan borç hesapları yapıyoruz. Bu her zaman para birimlerini aşağı çekiyor. Dolar da, bu geleneksel hesaptan muaf değil.

Morgan Stanley Asia'nın eski başkanı Roach da, ABD'de 'çifte dip durgunluk' olasılığının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söylüyor.

PANDEMİ ETKİSİ

Roach, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin, ekonomiler üzerindeki etkisiyle ilgili, 'Yeni vaka oranlarında, ölüm oranının kabul edilemez derecede yüksek olmasıyla birlikte grip sezonuna girerken, artçı şok riski göz ardı edebileceğiniz bir şey değil.' ifadesini kullandı.

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