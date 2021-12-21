21 Aralık 2021 Salı 10:55 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 10:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'yi güçlendirecek yeni ekonomik kararları açıklaması sonrası, dolar 18 TL'den 12 liraya kadar düştü. Yaşanan bu gelişme yabancı ekonomistleri şaşırttı. İngiliz ekonomist Timothy Ash, "30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim" yorumunda bulundu.

DOLAR KURUNUN 18 TL'Yİ GÖRDÜ

ğü sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik tedbirleri açıklamış, TL'yi güçlendirecek kararlar sonrası dolar 12 liraya kadar düşmüştü. Yaşanan bu düşüş dünya medyası ve ekonomistlerde şaşkınlık yarattı.

"İNANILMAZ"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI"

Fransız yayın kuruluşu France 24 de yaşananlara ilişkin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı" yorumunda bulunmuştu.