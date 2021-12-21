Ünlü influencerın hesabı kapatıldı! 210 milyon dolarlık rekor ceza

star.com.tr 21 Aralık 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 17:09

Yerel vergi dairesine göre, yaygın olarak Viya olarak bilinen Huang Wei, 2020'de 110 milyon dolarlık 2019 vergisini beyan etmediği için 210 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Huang'ın çeşitli ürünler sattığı ve on milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabı da kapatıldı.

ÜNLÜ İNFLUENCERDAN 1,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Ülke medyasında yer alan haberlere göre Huang, son zamanlarda 1,3 milyar dolar değerinde ürün satmayı başaran olağanüstü bir influencer olarak kabul ediliyor.

Reuters, Huang'ın canlı yayın satış platformu Taobao Live, mikroblog Weibo ve TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'deki hesaplarının, kozmetik temalı bir canlı yayın yapmayı planladığı, ancak Pazartesi günü hesaplarına erişilemediği belirtildi.

Weibo hesabında cezayı kabul eden 36 yaşındaki genç kadın, çok üzgün olduğunu ve cezayı kabul ettiğini söyledi. 210 milyon dolarlık ceza, ödenmemiş vergileri ve cezaları içeriyor.

Net serveti 1,25 milyar dolar olan Huang, Çin'in en zengin 500 kişisi arasında yer alıyor. Time dergisinin 2021'de 100 etkili isim listesinde yer alan genç kadın, Çin'de e-ticaretin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olan, çok sevilen iş kadını olarak nitelendiriliyordu.

Pekin, Çin'de e-ticaret patlaması yaşanırken, önde gelen influencerın vergi kaçakçılığına son veriyor. Geçen ay, en iyi iki canlı yayıncıya 14 milyon dolardan fazla para cezası verildi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. 88 ünlüye de canlı yayın içeriği hakkında "uyarı" cezası verildi.

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