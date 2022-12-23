Ünlü iş insanı İsmail Berhan: Hedefim dünya çapında ülkemize ait bir yatırım fonu kurmak

1989 İstanbul doğumlu iş insanı İsmail Berhan, erken yaşta ticaret hayatına atıldığını ve bu sebeple de ticaret sektörü hakkındaki tecrübelerini Türk ekonomisine yardımcı olmak adına kullanacağının altını çizdi. Berhan, "Erken yaşta ticarete atıldığım için şu an, bir çok şirkette hisse sahibiyim. Bunun yanı sıra yönetim kurulu üyeliği de yapmaktayım. Yönettiğim şirketler; finans, teknoloji, gayrimenkul, yatçılık, otelcilik, enerji kaynakları ve kıymetli maden ticareti alanlarında yer almaktadır. Türkiye, Dubai ve Hollanda olmak üzere uluslararası faaliyetleri yönetmekteyim. Fakat önceliğim her zaman Türkiye'ye, ülkeme bir şeyler kazandırmak oldu." dedi.



"ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEMİZİN ÇIKARLARI OLMALI"



Başarılı iş insanı İsmail Berhan, "Ülkemiz ekonomik anlamda zor günlerden geçiyor. Tabii bu ekonomik kriz sadece ülkemizde değil tüm dünyada aynı boyutlarda gözükmekte. İşte tam da böyle krizlerde iş insanları olarak önceliğimizi ülkemizin çıkarları üzerine vermeliyiz. Şu an için en büyük hedefim bu dünya çapında ülkemize ait bir yatırım fonu kurmak ve bu hedefime ulaşmak için çalışmalarım sürüyor." dedi.

BAŞARISI, KENDİSİNİ EĞİTMİŞ OLMASINDAN KAYNAKLI



Türkiye'ye ait bir yatırım fonu oluşturma hedefine ulaşmak için küçüklüğünden itibaren kendisini birçok alanda eğittiğini söyleyen İsmail Berhan, "Kendimi, projelerimi ve en önemlisi ülkemizi dünyaya anlatmak için bir dil bir insan sözünü küçüklüğümden beri hayatımın bir parçası edinerek İngilizce, Arapça ve Portekizce öğrenmeye başladım. Bu dillerin hepsini öğrenmek istememin en büyük nedeni ise hedefime ulaşmada yardımcı olacağını düşünmemdir. İnsanlar ile kendi dillerinde konuştuğun zaman onlarda, daha iyi bir etki bırakıyor ve ne istediklerini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Türkiye'ye bir yatırım fonu oluşturduğumda diğer ülkelerdeki yatırımcıları böylelikle çok daha kolay bir şekilde etkileyeceğimi düşünüyorum." dedi.