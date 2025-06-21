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Ekonomi

Ünlü marketin çamaşır suyu toplatılıyor... Piyasaya arzı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Carrefour markalı çamaşır suyu ürününde uygunsuzluklar tespit edildiğini, ürünün toplatılmasına ve piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Ünlü marketin çamaşır suyu toplatılıyor... Piyasaya arzı yasaklandı
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Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünler kamuoyuna ilan ediliyor.

Son olarak Ticaret Bakanlığı, Carrefour markalı çamaşır suyunun piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine eklenen Carrefour markalı çamaşır suyunun toplatılması kararına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Dokunsal Uyarı" Ve "Emniyetli Kapatma Düzeneğinin" Bulunmaması Yönüyle Yaralanma/Cilt Yanması-Göz Hasarı Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Nedeniyle Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir.

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