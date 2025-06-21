Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünler kamuoyuna ilan ediliyor.

Son olarak Ticaret Bakanlığı, Carrefour markalı çamaşır suyunun piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine eklenen Carrefour markalı çamaşır suyunun toplatılması kararına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Dokunsal Uyarı" Ve "Emniyetli Kapatma Düzeneğinin" Bulunmaması Yönüyle Yaralanma/Cilt Yanması-Göz Hasarı Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Nedeniyle Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir.