Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirdikleri ortamda yatırımcıların gideceği adresin altın olduğunu ifade eden Mobius, “Benim görüşüme göre, para arzının inanılmaz miktarda arttığı ortamda gidilecek yol fiziki altındır” diye konuştu. CNBC’ye konuşan ‘Para Sihirbazı’ lakaplı Mobius, “Tüm merkez bankaları faizleri aşağı çekmeye çalışıyorlar ve sisteme para pompalıyorlar. Sonrasında da sisteme kripto paralar geliyor ve hiç kimse gerçekte ne kadar kripto para olduğunu bilmiyor” ifadelerini de kullandı. Özellikle ABD Doları’nın zayıflaması halinde yatırımcılara fiziki altına yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Mobius, “Benim görüşüme göre ABD hükümeti, Trump’ın Beyaz Sarayı güçlü bir dolar istemiyor. Kesinlikle doları diğer para birimlerine karşı zayıflatmaya çalışıyorlar. Ancak bu dibe doğru bir yarış. Çünkü, onlar doları zayıflatmaya çalıştıklarında, diğer para birimleri de zayıflayacak” dedi.

Ağustosta en çok altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını’ açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.53 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.92, dolar yüzde 0.23 ile yatırımcısına kazandırırken, Euro yüzde 0.66, BIST 100 endeksi de yüzde 2.43 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2.64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.46 getiri sağladı. Ağustosta dolar yüzde 1.21, Euro yüzde 2.09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3.84 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.