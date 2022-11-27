Ünye Limanı dünyaya açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye Limanı'nda başlattığı, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak olan çalışmalar meyvelerini verdi.

Rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen, kapasitesi arttırılarak, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Liman'ında yurt dışı ihracatları da hız kazandı.

ÜNYE LİMANI'NDAN RUSYA'YA İKİNCİ SEVKİYAT

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası, limandan ikinci ro-ro sevkiyatı yapıldı.

ÜNYE LİMANI KARADENİZ'İN LİDERİ OLACAK

Gerçekleşen Ro-Ro ihracatları ile Ünye Limanı'nın büyük bir ivme kazandığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Artık tırları boşaltmadan Ro-Ro gemilerine yükleyip istenilen hedefe göndereceğiz. Bu liman inşallah hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin lideri olacak" dedi.

KRUVAZİYER GEMİLERİ İÇEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Limanla ilgili yeni bir müjde veren Başkan Güler, "Karadeniz ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, uzak denizler ve Türkiye arasında önemli bir köprü olacak olan, ro-ro gemilerine hizmet vermeye başlayan Ünye Limanı'ndan şimdi de kruvaziyer gibi yüksek tonajlı gemilerin de yararlanması için su derinliğini artırma çalışmalarına başladık. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.