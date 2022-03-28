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Ekonomi

Uranyum devinden kritik karar!

Uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer alan Kazakistan, bu yıl üretim planını 22,3 bin ton olarak açıkladı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:32
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Kazakistan Enerji Bakanlığında düzenlenen toplantıda, ülkenin enerji sektörü değerlendirildi.

2009'dan bu yana doğal uranyum üretiminde dünyada birinci sırada bulunan Kazakistan, 2022'de 22,3 bin ton uranyum üretmeyi planlıyor.

Ayrıca katma değeri yüksek uranyum ürünlerinin üretimi için dikey nükleer yakıt döngüsü kompleksinin kurulması öngörülüyor.

Bu amaçla ülkedeki Ülba Metalurji Fabrikası'nda 317 ton kapasiteli uranyum dioksit tozları ve Çin'deki nükleer santralleri için 200 ton kapasiteli yakıt çıkarma tertibatlarının üretimine başlandı.

Kazakistan, geçen yıl 21,8 bin ton uranyum üretmişti.

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