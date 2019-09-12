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Üretici TMO’ya koştu

Fiyattan memnun olan fındık üreticisi TMO’nun önünde kuyruk oldu. Üreticiler “Köylüyü tüccara teslim etmediği için devletimize teşekkür ediyoruz” dediler.

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde devletin fındığa verdiği fiyattan memnun olan fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde uzun kuyruk oluşturdu. Mağazaların ve tüccarların üreticilere az fiyat vermesiyle birlikte fındık üreticileri TMO alım merkezlerine yığıldı. Üreticiler, fındıklarını yükledikleri araçlar ile sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Fiyatlardan memnun olduklarını ifade eden fındık üreticileri, tüccarlara gitmektense, sıra beklemenin daha iyi olduğunu söyledi. Devletin fındığa çok güzel bir fiyat verdiğini ve sıra beklemenin normal olduğunu vurgulayan fındık üreticisi Sezai Aydın, “Yaklaşık 12 saattir sıradayız. Fındık fiyatları bu sene çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. TMO’nun köylüyü tüccara teslim etmemesinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz“diye konuştu. 

‘FİYATTAN MEMNUNUZ’ 

Fiyatlardan oldukça memnun olduklarını dile getiren diğer tüccarlar da, “Biz bu sene 3 yon fındık getirdik. Devlet olmasaydı işimiz yaştı. Tüccarlar fındığı şu anda 14 liraya alıyor. Böyle bir imkanımız olmasa biz de fındığımızı 14 liradan vermek zorunda kalacaktık. Allah razı olsun, fiyatlardan çok memnunuz. Bir de sıra bize gelirse çok iyi olacak. TMO’de fındığını 17 TL’den veren var. 16,5 liradan aşağıya fındığını satan yok burada” dedi. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman ise üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi adına ürün alımına başladıklarını söyledi. 

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