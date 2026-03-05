İSTANBUL 14°C / 4°C
Ekonomi

Üreticinin gücüne güç katacak: 12,3 milyar liralık devlet desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin toplam 12 milyar 311 milyon lira olarak belirlendiğini ve 6 Mart'ta çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

5 Mart 2026 Perşembe 20:06
Üreticinin gücüne güç katacak: 12,3 milyar liralık devlet desteği
Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üreticinin gücüne güç katıp, toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıdıklarını belirten Yumaklı, "12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 lira, planlı üretim (yem bitkileri) için 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 lira ve kırsal kalkınma yatırımı için 120 milyon 884 bin 409 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim ve kırsal kalkınma desteği tüm üreticiler için, temel destek ödemesi ise kimlik numarasının son hanesi "0" olan üreticiler için yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

