  Üreticiye bahar desteği: 374,7 milyon ödeme yapıldı
Ekonomi

Üreticiye bahar desteği: 374,7 milyon ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında nisan ayında iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler yürüten üreticilere toplam 374,7 milyon lira ödeme yapıldığını açıklayarak, 'Ülkemizin tarımsal gücünü büyüten tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz' dedi.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, IPARD-III Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Programla, girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Nisan ayında, iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler yürüten üreticilerimize, toplam 374,7 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Alın teriyle, ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda aktarılan bilgiye göre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 273 milyon 732 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 69 milyon 657 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 16 milyon 130 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 15 milyon 266 bin lira destek sağlandı.

