İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3807
  • EURO
    51,0132
  • ALTIN
    6942.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Üreticiye can suyu: 1,6 milyar liralık tarımsal destek hesaplarda
Ekonomi

Üreticiye can suyu: 1,6 milyar liralık tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı açıkladı.

IHA23 Ocak 2026 Cuma 19:09 - Güncelleme:
Üreticiye can suyu: 1,6 milyar liralık tarımsal destek hesaplarda
ABONE OL

Çiftçilere, 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği, 174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği, 44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 1 milyar 623 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.