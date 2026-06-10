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  • Üreticiye can suyu! 375,6 milyon liralık hibe ödemesi yapıldı
Ekonomi

Üreticiye can suyu! 375,6 milyon liralık hibe ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Üreticiye can suyu! 375,6 milyon liralık hibe ödemesi yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından IPARD III Programı kapsamındaki ödemelere ilişkin paylaşım yaptı.

Kırsala yatırım yaptıklarını, üretime tam destek verdiklerini belirten Yumaklı, "IPARD III Programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilerimize mayısta 375,6 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Kırsalı yerinde kalkındırıyor, Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, mayıs ayı ödemelerinin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanında 244 milyon 257 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 89 milyon 128 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 24 milyon 815 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması alanında 17 milyon 449 bin lira ödeme yapıldı.

  • Tarım Bakanı
  • Hibe Desteği
  • Üretim Girişimcileri

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