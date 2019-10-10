''Üretimden vazgeçmeyin TL’nin arkasında durun''
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iş dünyasına “Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin. Türk lirasının arkasında durun” çağrısı yaptı. Bakan Varank, yeni bir başarı hikayesi yazılacağını belirterek “Ekonomide güçlü bir zemin hazırlanıyor” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri yorumlayan Varank, iş dünyasına ‘güven’ mesajı verdi. Ekonomiye ilişkin göstergelerin canlandığına işaret eden Varank, “Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi üretiminde aylık bazda iyileşmeler var. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 17 ay sonra ilk defa eşik değerin üzerine çıktı. Yani yeni siparişler artıyor. Bu önümüzdeki dönemde üretim artışı açısından oldukça olumlu bir gelişme” dedi.
ENDİŞEYE GEREK YOK
İş dünyasında, “dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları nedeniyle TL’den uzaklaşmayın” diye seslenen Varank “Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor” açıklaması yaptı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelere dikkati çeken Varank, “Hiçbir şekilde yaşanan gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor. Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi” diye konuştu.
YENİ BİR HİKAYE
Varank, ülkeye her gün yeni yatırım yapacak ya da yatırımlarını artıracak uluslararası firmaların geldiğini vurgulayarak, “Ülkemize artan bu ilginin devamı gelecek. Bakın faizler ve enflasyon düşüyor. Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesine inşallah tüm dünya şahit olacak” dedi.
Yerli itfaiye aracını inceledi
Bakan Varank, Torbalı ilçesindeki Volkan İtfaiye Araçları AŞ’yi ziyaret etti. İtfaiye araçlarında kullanılan pompalara ilişkin bilgi alan Varank, yangın sırasında binalarda mahsur kalanları kurtarmak için tasarlanan merdivenli itfaiye aracına bindi. Varank, daha sonra Türkiye’nin Malezya’ya ihraç ettiği yerli ve milli üretim olan havalimanı yangın söndürme aracını da bir süre kullandı.
Çocuklarla ‘çek-at’ oynadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı’nın açılış töreninin ardından stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Varank, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu stantta da ‘çek-at’ isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, “Benim lastiği bozmuşlar” diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Varank, saha sonra fuardan ayrıldı.
‘Kapımız herkese açık her aşamada sizlerleyiz’
Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı hedef için en önemli politikalar arasında gördüklerini, yerli üretimi geliştirme ve ileri teknolojili ürünlerde de sıçrama yapma kabiliyetini kazanacaklarını belirtti. Programın ilk çağrısında makineyi pilot sektör olarak belirlediklerini dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti: “Hem alıcıyı hem de satıcıyı aynı anda teşvik ediyoruz. Desteklediğimiz projeler, yatırım tutarına göre stratejik ya da proje bazlı teşviklerinden faydalanacak. Kapımız tüm yabancı yatırımcılara da açık. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kalkınma ajanslarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK ile iş birliği içinde programı yürüteceğiz. Gelin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın bir parçası olun.
Ekonomik bağımsızlığa giden yolun kilometre taşlarını birlikte koyalım. Hükümet olarak her aşamada sizlerleyiz. Siz de lütfen çağrılarımızı karşılıksız bırakmayın, Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin.”
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