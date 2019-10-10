''Üretimden vazgeçmeyin TL’nin arkasında durun''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri yorumlayan Varank, iş dünyasına ‘güven’ mesajı verdi. Ekonomiye ilişkin göstergelerin canlandığına işaret eden Varank, “Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi üretiminde aylık bazda iyileşmeler var. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 17 ay sonra ilk defa eşik değerin üzerine çıktı. Yani yeni siparişler artıyor. Bu önümüzdeki dönemde üretim artışı açısından oldukça olumlu bir gelişme” dedi.

ENDİŞEYE GEREK YOK

İş dünyasında, “dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları nedeniyle TL’den uzaklaşmayın” diye seslenen Varank “Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor” açıklaması yaptı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelere dikkati çeken Varank, “Hiçbir şekilde yaşanan gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor. Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi” diye konuştu.

YENİ BİR HİKAYE

Varank, ülkeye her gün yeni yatırım yapacak ya da yatırımlarını artıracak uluslararası firmaların geldiğini vurgulayarak, “Ülkemize artan bu ilginin devamı gelecek. Bakın faizler ve enflasyon düşüyor. Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesine inşallah tüm dünya şahit olacak” dedi.