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Ekonomi

Üretimin yüzde 40'ını Rusya karşılıyor! Türkiye'den paladyum adımı

Altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenlemeyle, kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi hedefleniyor. Küresel paladyum üretiminin yüzde 40'ı Rusya tarafından karşılanıyor.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Üretimin yüzde 40'ını Rusya karşılıyor! Türkiye'den paladyum adımı
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Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece bankaların depo hesabı açmasının kapsamı genişletildi.

Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Paladyumun böylece altın, gümüş ve platin gibi etkin hale gelmesi de hedefleniyor.

Taşıtlarda bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyuma küresel çapta gelen talebin yüzde 70'inden fazlası otomotiv sektöründen geliyor.

Paladyum, otomotiv sektörünün yanı sıra endüstriyel alanda da sık olarak kullanılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla paladyum 2022 yılında 3 bin 435 dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Küresel paladyum üretiminin yüzde 40'ı Rusya tarafından karşılanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı arza yönelik belirsizliklerden dolayı paladyum fiyatları rekor kırmıştı. Ancak bu zirveden sonra küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ve elektrikli araç üretimindeki artış paladyum fiyatlarının baskılanarak 1000 dolar seviyesinin altına inmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması, paladyum fiyatlarının toparlanmasına neden olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, Rusya ile gerginliği azaltmaya yönelik ifadeleri ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği tahminlerine yol açıyor.

Paladyum fiyatlarında son yıllarda görülen düşüşe karşın bu ürün endüstriyel alanda hala sık olarak kullanılmaya devam ediyor ve Türkiye'de daha etkin hale gelmesinin özellikle kıymetli maden yatırımcıları için olumlu sonuçlar getirmesi öngörülüyor.

- KARARIN EMTİA FONLARI ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ YAPMASI BEKLENİYOR

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, paladyumun da bankalar tarafından alım satımının yapılabilmesinin emtia fonları üzerinde olumlu etki yapabileceğini söyledi.

Demirkol, bu kararın aynı zamanda piyasada metal alımlarında da paladyumun kayıt içine alınmasında rol alacağına dikkati çekti.

Bu kararın Merkez Bankasının rezervlerine katkıda bulunabileceğini vurgulayan Demirkol, "Diğer taraftan paladyumun bankalar arası alım satımının maddi olarak piyasadaki döviz tevdiatına bir katkı sunabilmesi açısından bir teminat niteliği taşıması önem arz etmektedir" yorumunu yaptı.

Demirkol, paladyumun şu ana kadar emtia tarafında ayrı tutulduğunu hatırlatarak "Paladyum ve diğer türevlerinin de sistem içine eklenmesiyle en azından sermaye piyasası araçlarının daha efektif, daha etkin ve Türkiye ekonomisine daha da faydalı olması gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

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