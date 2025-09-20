Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretim, 2028'de ikinci yüzer üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 40 milyon metreküpe çıkacak. Şimdi gözler 2030 hedeflerinde. Faz-4 ile hem kapasite hem de altyapı bir üst seviyeye taşınacak, yeni platformlar ve derin deniz boru hatlarıyla yerli gazın ekonomiye katkısı katlanacak.

KARADENİZ'İN EN BÜYÜK REZERVİ

Beş yıl önce keşfedilen Sakarya Gaz Sahası, Türkiye'nin bugüne kadar bulduğu en büyük doğalgaz rezervi olarak öne çıkıyor.

Zonguldak'ın 170 kilometre açığında bulunan sahadan bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp gaz üretildi. Bu üretim, 4 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşıladı. İlk fazda 12 kuyudan günde 9,5 milyon metreküp gaz çıkarıldı. Bu aşama, Karadeniz gazının sahadan karaya düzenli olarak taşınmasının temelini oluşturdu. Faz-2 kapsamında devreye alınacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, kuyulardan gelen ham gazı sahada işleyip karaya ulaştıracak. Platformla kapasite günde 20 milyon metreküpe yükseltilecek. Platform, su ayrışımı, kurutma, kompresyon ve ölçüm gibi kritik işlemleri denizde yaparak kıyıya sadece işlenmiş gazın iletilmesini sağlayacak.

FAZ-3 İÇİN ANLAŞMALAR İMZALANIYOR

Faz-3'te, Çin'de üretimi süren 273 metre uzunluğunda, 54 metre genişliğinde ve 26 metre derinliğinde gemi formundaki yeni yüzer üretim platformu 2027 sonunda Türkiye'ye getirilecek ve 2028 ortasında devreye alınacak. Platformun günlük gaz üretim kapasitesi 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu sayede toplam üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarak 16 milyon haneye gaz sağlanacak. Faz-3 kapsamında ayrıca 183 kilometrelik yeni bir derin deniz ana üretim boru hattının inşası için anlaşma imzalandı. Bu hat, yeni kuyulardan gelecek gazı doğrudan ulusal iletim ağına ulaştıracak.

2030'UN STRATEJİK HAMLESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Şimdi proje 2030 hedeflerine hazırlanıyor. Faz-4'le birlikte Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpün de üzerine çıkması, yeni yüzer üretim platformlarının devreye alınması, gelişmiş işleme ve sıkıştırma teknolojilerinin kullanılması, derin deniz boru hattı ağının genişletilmesi, Karadeniz'deki keşiflerin hızla üretime dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu sayede hem hanelere ulaşan yerli gaz miktarı hem de ekonomiye sağlanan katkı artacak. Enerji ithalat faturasının düşmesi ve arz güvenliğinin güçlenmesi de bekleniyor.

GENİŞLEYEN FİLO KESİNTİSİZ OPERASYON

Karadeniz'deki çalışmalara Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileri kesintisiz devam ediyor. Enerji filosuna katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinin de 2026'dan itibaren arama ve üretim faaliyetlerine destek vermesi planlanıyor. Bu güçlü filo, Faz-4 için gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanmasında kritik rol oynayacak.