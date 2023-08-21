Üyelere Özel İndirimler ve Avantajlar Hepsiburada Premium'da. Tıkla ve Keşfetmeye Başla

Hepsiburada Premium, alışverişin yanı sıra sosyal bir platform olarak da tanımlanabilir. Bu üyelik programı sayesinde, diğer premium üyeleri ile etkileşime geçebileceğiniz, deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz ve fikir alışverişinde bulunabileceğiniz özel etkinlikler düzenliyor. Sizleri alışveriş tutkunlarıyla bir araya getirerek, benzersiz bir topluluk oluşturmayı amaçlıyor. Premium üyelere özel olarak sunulan kampanyalar, yalnızca alışverişlerinizi daha hesaplı hale getirmez, aynı zamanda yeni deneyimler yaşama fırsatı da sağlar. Tatil fırsatlarından konser biletlerine, sinema gösterimlerinden restoran indirimlerine kadar pek çok farklı alanda sizlere özel avantajlar sunuluyor. Alışverişin ötesinde, her anınızı zevkle yaşayabileceğiniz deneyimler sunan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.



ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİZİ İYİLEŞTİREN HEPSİBURADA PREMİUM GİBİ PROGRAMLARIN FAYDALARI



Alışveriş deneyiminizi iyileştiren programlar, tüketicilere daha sorunsuz, kişiselleştirilmiş ve memnuniyet verici bir alışveriş deneyimi sunmak için kullanılan yazılımlar olarak tanımlanabilir. Bu tür programlar, farklı sektörlerden perakendeci, e-ticaret siteleri ve diğer işletmeler tarafından müşteri sadakatini artırarak satışlardaki artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile kullanılıyor. Hepsiburada'nın geliştirmiş olduğu Hepsiburada Premium programı da bunlardan sadece biri. İte alışveriş deneyiminizi iyileştiren program ve uygulamaları şöyle sıralanabilir:

● Kişiselleştirilmiş öneri sistemleri, sizlerin geçmiş alışveriş deneyimlerinize ve davranışlarınıza, tercihlerinize ve demografik özelliklerinize dayanarak ürün ya da hizmet önerisinde bulunabilir. Program sayesinde ilginizi çeken diğer ürünlerle karşılaşmanız sağlanarak daha çeşitli ürün ve hizmet seçeneklerini de değerlendirmeniz ve alışveriş deneyiminizi kişiselleştirmeniz sağlanıyor.

● Müşteri sadakat programları, sizlere ödüller, indirimler ve promosyonlar sunarak platform ile bağınızı güçlendirerek sadakatinizi artırmaya yönelik çalışıyor. Alışverişlerinizde platformu kullanma oranını artırarak hem sizlere sağlanan kolaylık ve avantajlardan yararlanmanız sağlanıyor hem de tıklama sayısı artırılıyor.

● Çapraz satış ve ilave satış programları ile sizlerin beraber kullanabileceği ya da diğer kullanıcılar tarafından beraber satın alınan ürünler önererek alışverişinizi çeşitlendirme imkanı tanınıyor. Uygulamalarının kiminde beraber alınan ürünlerdeki kampanyalar dikkat çekici şekilde göze çarpıyor. Bu ve benzeri programlar sayesinden birden fazla ürün alma şansı elde ederken aynı zamanda tasarruf da sağlayabileceğiniz gösteriliyor.

● Mobil uygulamalar geliştirerek siz değerli kullanıcılar için alışveriş deneyimi kolaylaştırılıyor. Mağazalar, markalar ve e-ticaret siteleri tarafından geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde ürünlere kolaylıkla ulaşabilir, üyelik satın alarak diğer avantajlardan yararlanabilir ve kampanya ve indirimleri takip etme şansı yakalayabilirsiniz. Mobil uygulamalar sayesinde kategorideki ürünler arasında çeşitliliği görmeniz ve fiyat karşılaştırmasını daha kolay yapmanız sağlanıyor. Sanal marketlerden edinebileceğiniz mobil uygulamalar ile alışverişleriniz daha kolay ve hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz.

● Canlı sohbet ve müşteri hizmetleri destekleri sayesinde isterseniz yazışarak isterseniz de telefonla müşteri temsilcisine bağlanarak soru ve sorunlarınızın hızlı şekilde çözülmesi sağlanıyor. Müşteri memnuniyeti ve güvenini artıran bu yollar ile sadakat tazeleniyor ve platform ile bağınız güçleniyor.

● Sosyal medya entegrasyonu sayesinde beğendiğiniz ürünleri sevdikleriniz, arkadaşlarınız ya da takipçilerinizin de beğenisine sunma imkanı tanınıyor. Sizler arasındaki etkileşimi artıran bu programlar sayesinde ürünler daha çok kişiye ulaşıyor.

● Sanal artırılmış gerçeklik deneyimleri sunularak, teknolojiyi sizlerin ürün deneyimlemeniz ve daha iyi bir fikir sahibi olmanız açısından önemli kılıyor. Özellikle mobilya ve giyim sektörlerinde ürünlerin deneyimlenmesi amacıyla sanal artırılmış gerçeklik programları sıklıkla kullanılıyor.

● Ürün incelemeleri ve değerlendirmeleri sağlanarak sizler arasındaki paylaşım kuvvetlendirilir ve ürünler hakkında kişiselleştirilmiş bilgilere sahip olma imkanı tanınıyor. Satın alma kararlarını etkileyebilecek ürün yorumlarına beğendiğiniz ürünleri almadan önce mutlaka bakmalısınız.

Hepsiburada Premium Sahibi Olduğunuzda Faydalanabileceğiniz Ayrıcalıklar

Premium aboneliğin sağladığı avantajlar birçok konuda işinizi kolaylaştırmaya yarıyor. Özel ayrıcalıklara sahip premium aboneliği kullanmaya başladığınızda pek çok yenilikle karşılaşırsınız. Alışveriş deneyiminizi iyileştiren ve keyfinizi artıran premium ayrıcalıkları şöyle sıralanabilir:

KARGO ÜCRETİNDEN MUAFLIK



Premium abonelik sahibi olduğunuzda ücretsiz kargo imkanından yararlanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her kategoriden yapacağınız çeşit çeşit alışverişlerinizde kargo ücreti ödeme derdinize premium abonelik son veriyor. Satın aldığınız ürünlerden ziyade kargo ücretini ödemek zorunuza gidiyorsa çözümü; premium abonelik sahibi olmanızdan geçiyor. Her 25 TL ve üzerindeki alışverişlerinizde kargo ücreti ödemiyorsunuz.

KARGO TESLİM SÜRECİNDE HIZ KAZANIRSINIZ



Çevrimiçi satın almalarınızda ürünler size kargo şirketleri aracılığı ile gönderiliyor. Satın aldığınız ürünler kargo şirketine göndermek için hazırlanırken bir yoğunluk oluşuyor. Premium abonelik sizi bu yoğunluktan kurtararak öncelik kazandırıyor. Sadece alışveriş sırasında değil sonraki süreçlerde de premium aboneliğin avantajlarından yararlanmaya devam edebilirsiniz.

İNDİRİMLİ MOBİLYA MONTAJI



Hepsiburada üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında yer alan mobilyalar için de artık bir hizmet sunuluyor. Montaj hizmeti tüm üyeliklere sunulan bir hizmet ancak ücretli şekilde sunulan bu hizmetten premium aboneler % 50 oranında indirimli olarak faydalanabiliyor. Çevrimizi mobilya alışverişlerinizde ürünler demonte şekilde gönderildiğinden mobilyalarınızın montajında Hepsiburada'nın bu hizmetinden yararlanabilirsiniz.

LASTİK KAPIMDA SERVİSİ



Türkiye'nin dört bir yanında sunulması için hazırlıkların devam ettiği lastik kapımda hizmeti şimdilik sadece belirli birkaç ilde uygulanabiliyor. Bu iller İstanbul, İzmir Ankara, Kocaeli ve Manisa. Hepsiburada üzerinden yapmış olduğunuz oto lastiği alışverişlerinizde lastik kapımda hizmetinden yararlanarak hem teslimat hem de montaj hizmetinden yararlanabilirsiniz. Premium abonelerin % 50 indirim kazanarak kullanabildiği bu uygulama sayesinde servislere ekstra ücret ödemek zorunda kalmaz ve tasarruf etmiş olursunuz.

RANDEVULU TESLİMAT



Premium aboneliğin sizlere sağladığı avantajlar arasında sıklıkla kullanılan ve sizler tarafından çok sevilen uygulama randevulu teslimat ile istediğiniz saatte istediğiniz adreste ürünlerinizi teslim alabilirsiniz. Son güncellemeler ile sisteme dahil edilen bu hizmet sunulduğundan bu ya pek çok kullanıcı tarafından günlük yaşantıyı kolaylaştırdığı için tercih ediliyor.

HEDİYE BLUTV ÜYELİĞİ



Online olarak dizi ve film izleme platformlarından biri olan BluTV üyeliğinizi premium abone olarak kazanabilirsiniz. Hepsiburada'da bulunan premium üyeliğiniz devam ettiği süre boyunca BluTV'de tüm içerikleri izleyebilirsiniz.

MARKA İŞBİRLİKLERİ VE DAVETLER



Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok markadan indirimli alışveriş yapma şansı elde edebilirsiniz. Premium abonelik boyunca dönem dönem markaların yapmış olduğu indirimler ve kampanyalardan yararlanma şansınız oluyor.