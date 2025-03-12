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Ekonomi

Şehirler arası otobüs biletlerinde ''Aile Yılı'' indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini belirterek, 'Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek.' ifadesini kullandı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Şehirler arası otobüs biletlerinde ''Aile Yılı'' indirimi
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Uraloğlu, ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için Bakanlık oluruyla düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

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Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelediklerinde indirimden faydalanabileceğini vurgulayan Uraloğlu, indirimden yararlanmak için yolcuların, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlamasının yeterli olacağını ifade etti.

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