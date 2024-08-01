İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2024 Perşembe / 26 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1525
  • EURO
    35,9676
  • ALTIN
    2606.25
  • BIST100
    10638.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ''Uzak durun'' diyenler geri adım attı! TL kararını duyurdular
Ekonomi

''Uzak durun'' diyenler geri adım attı! TL kararını duyurdular

Türkiye'nin ekonomi politikalarına yönelik kararlı adımları karşılığını bulmaya başladı. Bir süre önce 'Türk tahvillerinden uzak durun' diyen 2.3 trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi Amundi, Türk tahvillerine yatırım yaptığını açıkladı.

1 Ağustos 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
''Uzak durun'' diyenler geri adım attı! TL kararını duyurdular
ABONE OL

Bloomberg, sert para politikasının nihayet meyvelerini vermeye başlamasıyla Türkiye'nin yatırımcıları geri kazanmaya başladığını yazdı. Haberde geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyaran Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin de Türk şirket tahvili ve hisse senetlerine yatırım yaptığı belirtildi. Haberde "2.3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor" denildi.

Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümü'nü yöneten Yerlan Syzdykov "Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı. Haberde "Şimdilik yatırımcılar, Şimşek'i enflasyonla mücadele ettiği ve ülkenin döviz rezervlerini artırdığı için övüyor, yine de görevin henüz bitmediği konusunda uyarıyor" denildi.

TÜRKİYE'DEN ETKİLENDİK

"Türkiye piyasaları 30 milyar dolarlık nakit dalgası sayesinde yeniden canlanıyor" başlıklı haberde Gemcorp Capital Management'ın başekonomisti Simon Quijano-Evans'in "Türkiye artık gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için bir numaralı konu" sözlerine yer verildi.

Haberde yaklaşık 9 milyar dolarlık bir varlığı yöneten Lazard Asset Management Gelişmekte Olan Piyasa Borç Ekibi Eş Başkanı Arif Joshi ise "Türkiye'deki politikadan çok etkilendik" dedi. Londra'dan Abrdn Yatırım Direktörü Kieran Curtis, Türkiye'deki varlıklarını artırdığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.