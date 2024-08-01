''Uzak durun'' diyenler geri adım attı! TL kararını duyurdular

Bloomberg, sert para politikasının nihayet meyvelerini vermeye başlamasıyla Türkiye'nin yatırımcıları geri kazanmaya başladığını yazdı. Haberde geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyaran Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin de Türk şirket tahvili ve hisse senetlerine yatırım yaptığı belirtildi. Haberde "2.3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor" denildi.

Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümü'nü yöneten Yerlan Syzdykov "Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı. Haberde "Şimdilik yatırımcılar, Şimşek'i enflasyonla mücadele ettiği ve ülkenin döviz rezervlerini artırdığı için övüyor, yine de görevin henüz bitmediği konusunda uyarıyor" denildi.

TÜRKİYE'DEN ETKİLENDİK

"Türkiye piyasaları 30 milyar dolarlık nakit dalgası sayesinde yeniden canlanıyor" başlıklı haberde Gemcorp Capital Management'ın başekonomisti Simon Quijano-Evans'in "Türkiye artık gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için bir numaralı konu" sözlerine yer verildi.

Haberde yaklaşık 9 milyar dolarlık bir varlığı yöneten Lazard Asset Management Gelişmekte Olan Piyasa Borç Ekibi Eş Başkanı Arif Joshi ise "Türkiye'deki politikadan çok etkilendik" dedi. Londra'dan Abrdn Yatırım Direktörü Kieran Curtis, Türkiye'deki varlıklarını artırdığını söyledi.