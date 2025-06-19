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Ekonomi

Uzakdoğu'dan kargo tuzağı... Dikkat! Bir tıkla bilgileri alıyorlar

Uzakdoğu menşeli e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin artması, dolandırıcılar için yeni bir fırsat kapısı açtı. İnternet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar, 'kargonuz gümrükte' bahanesiyle tuzağa düşürülüyor.

Akşam Gazetesi19 Haziran 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Uzakdoğu'dan kargo tuzağı... Dikkat! Bir tıkla bilgileri alıyorlar
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Uzakdoğu e-ticaret sitelerinden alışveriş yapanları, sahte e-postalarla tuzağa düşüren dolandırıcılar, kredi kartı ve kişisel bilgilerini çalıyor.

BİR TIKLA BİLGİLERİ ALIYORLAR

Dolandırıcılar, PTT ve özel kargo firmalarının adını kullanarak sahte e-postalar gönderiyor. 'Askıya alınmış paketin teslimatı' başlıklı bu e-postalarda, paketin gümrükte beklediği ve teslimat için ödeme yapılması gerektiği öne sürülüyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mesajlarda yer alan sahte bağlantılar, kullanıcılardan kredi kartı bilgileri ile kişisel verilerini ele geçirmek üzere hazırlanıyor. E-postalar, kargo şirketlerinin tasarımlarını bire bir taklit ediyor. Gönderilen bağlantılarda sahte 'takip numarası', 'paket bilgisi' ve 'teslimatı şimdi planlayın' gibi dikkat çekici ifadeler yer alıyor. Bağlantılara tıklandığında da, kişisel veriler dolandırıcılara gitmiş oluyor.

PARA TALEP EDİLİYOR

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar çözüm platformu Şikayetvar'a yüzlerce şikâyette bulundu. Büşra isimli bir kullanıcı "E-postama 'Askıya alınmış paketin teslimatı' başlıklı mailler geliyor. Kargonun gümrükte olduğunu ve gümrük ücretinin ödenmesi gerektiğini söylüyorlar. Para talep ediliyor" ifadeleriyle mağduriyetini dile getirdi.

FİRMALAR ÖNLEM ALMALI

Aydın isimli kullanıcı ise "Kargo firmaları konuyla ilgili önlem almalı" ifadelerini kullanırken Özlem isimli kullanıcı, "Kredi kartı ile ödeme istiyor. Girdiğim bilgilerim çalınmış olabilir" dedi. Yunus isimli kullanıcı da, "Bilgim dışında ismim, telefonum, e-posta adresim kullanılıyor" dedi.

Dolandırıcılar kargo şirketlerinin kopya e-postalarını kullanıyor.

EMİN OLMADAN LİNKE TIKLAMA

Vatandaşları uyaran Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu şunları söyledi: "Bir tıkla cihazınızı suçlulara teslim edebilirsiniz. Bazı gelişmiş yazılımlar, e-postanın açılmasıyla bile cihazlara bulaşabiliyor. Bu nedenle e-posta adresi ve linkler emin olunmadan tıklanmamalı. Kargo firmaları ve e-ticaret platformları ise bu tehdide karşı vatandaşları sık sık bilgilendirmeli."

  • kargo
  • tuzak
  • dolandırıcılık

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