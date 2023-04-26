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Ekonomi

Uzay çağının malzemesi için sıraya girecekler: Türkiye'de üretiliyor

Türkiye'nin 'uzay çağının' malzemesi için JEC World 2023'te yerini aldığı bildirildi. Havacılık, uzay, otomotiv, denizcilik, savunma, inşaat ve altyapı başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan kompozitler Türk sanayisinin de geleceğini temsil ediyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç fuarda yaptığı açıklamada, 'Önemli bir avantajımız, kompozit hammaddelerin çoğunu Türkiye'de üretebiliyoruz. Bu da Türkiye'nin dünyadaki rekabet imkanlarını artırıyor.' dedi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Uzay çağının malzemesi için sıraya girecekler: Türkiye'de üretiliyor
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kompozitlerin gelişmiş üretiminin kritik hammaddesi olduğunu belirterek, "Dünyada talep çok hızlı yükseliyor. Daha hafif ama daha sağlam kompozitler Türk sanayisinin de geleceğini temsil ediyor." dedi.

Havacılık, uzay, otomotiv, denizcilik, savunma, inşaat ve altyapı başta olmak üzere birçok sektörün girdisi olan kompozit malzemeler sektörünün en büyük fuarı JEC World 2023, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Fuarda Türkiye'den 37 şirket, geleneksel malzemelere göre rakipsiz hafiflik ile güç-ağırlık oranı sunan kompozit sektöründeki yenilikçi ürünlerini dünya pazarına sergiliyor.

Villepinte Exhibition Center'da gerçekleştirilen fuarın Türkiye milli katılımını İTO düzenlerken, bu amaçla oluşturulan milli katılım standında 17 firma yer alıyor. Ayrıca 20 firma da bireysel stantlarıyla fuara katılıyor.

"Global kompozit endüstrisini birleştiren dünyanın en büyük fuarı" olan etkinliğe, hammadde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai ürün üreticileri ve işleme teknolojileri sunan firmalar katılıyor.

- "TÜRK KOMPOZİTİNİN DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA KABİLİYETİNİ JEC'TE SERGİLİYORUZ"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'nın önde gelen kompozit malzeme üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Kompoziti "gelişmiş imalatın kritik hammaddesi ve nihai ürünü" olarak tanımlayan Avdagiç, "Dünyada talep çok hızlı yükseliyor. Daha hafif ama daha sağlam kompozitler Türk sanayisinin de geleceğini temsil ediyor. Türk kompozitinin dünya markası olma yolunda kabiliyetini JEC'te sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası şirketlerin araştırmalarına göre küresel kompozit malzemeler pazarının 2022'de 93 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Avdagiç, pazarın 2030'da 151 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünü aktardı.

Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa kompozitler pazarının önemli bir ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Önemli bir avantajımız, kompozit hammaddelerin çoğunu Türkiye'de üretebiliyoruz. Bu da Türkiye'nin dünyadaki rekabet imkanlarını artırıyor. Türkiye'de kompozitler pazarı istikrarlı ve güçlü bir büyüme ile 2022'de 1,5 milyar avroya ulaştı. Orta ve büyük ölçekli 200'ün üzerinde, kısmen kompozit işiyle uğraşan da 800 civarında firmamız var. Bu firmalar 8 bin kişiyi istihdam ediyor." diye konuştu.

- "KOMPOZİTLER YAKIT VERİMLİLİĞİNİ VE PERFORMANSI ARTIRIYOR"

Şekib Avdagiç, tüm dünyada kompozit malzemelere talep artışının birçok sebebi olduğunu belirterek, bunları "Kompozit demek üretimde çok hafif, çok güçlü, çok verimli yani stratejik yeni ürünler demek. Kompozitler, ağırlığı azaltarak yakıt verimliliğini ve genel performansı artırma yeteneklerine sahip. Yüksek mukavemet ve elektrik iletkenliği gibi özelliklere sahip yüksek performanslı malzemelere talebin tüm dünyada arttığını görüyoruz." şeklinde sıraladı.

Kişi başı kompozit malzeme tüketiminin dünyada gelişme kriteri olarak kabul edildiğini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kişi başı kompozit tüketim miktarı incelendiğinde Türkiye, kompozit sektörü açısından önemli fırsatlara sahip. Dünyada 4 ila 10 kilogram arasında değişen kişi başı kompozit malzeme tüketimi Türkiye için 3,5 kilogram. Türkiye'de hem kişi başı kompozit tüketim potansiyeli hem de rekabetçi birim fiyatları önümüzdeki dönemlerde önemli bir avantajımız olacak."

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