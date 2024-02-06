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Ekonomi

Uzmanlardan ''Fatih Karahan'' yorumu: Kötü senaryolar piyasaya yansımadı

3 Şubat 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Fatih Karahan atandı. Piyasalara ve sürece dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Volkan Öngel, 'Cuma günü kötü senaryolar üzerinden konuşulan unsurların hiçbiri piyasaya yansımış gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Şeyma Nur Gündoğmuş/ Star Gazetesi 6 Şubat 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Uzmanlardan ''Fatih Karahan'' yorumu: Kötü senaryolar piyasaya yansımadı
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Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Merkez Bankası'nda Fatih Karahan döneminin başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öngel, "Süreç güzel yönetiliyor ve piyasalarda olumsuz bir etki izlemedik" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDA FATİH KARAHAN DÖNEMİ

3 Şubat 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Fatih Karahan atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan göreve gelmesiyle birlikte enflasyona vurgu yapan Başkan Karahan bazı değerlendirmelerde bulundu.

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ GÜZEL YÖNETİLİYOR"

Prof. Dr. Volkan Öngel piyasalarda Merkez Bankası'nın değişimi nasıl karşıladığını değerlendirdi. Piyasalarda aktif işlemlerin devam ettiğini olumsuz bir etkinin izlemediklerini belirten Öngel olumsuz senaryoların yaşanmadığını belirtti.

Öngel, "Borsa İstanbul'a baktığımızda Cuma günkü kapanışının yüzde 1,5 üzerinde bir artıda iken diğer yandan dolar, euro ve sterlin kurları stabil noktada diyebiliriz. Cuma günü kötü senaryolar üzerinden konuşulan unsurların hiçbiri piyasaya yansımış gibi görünmüyor" dedi.

Fatih Karahan'ın göreve gelişini değerlendiren Öngel, "Sayın Erkan da çok değerliydi yerine gelen Fatih Karahan'a baktığımızda da akademik yönünde doktorası var. Fiili tarafında da iş yapmış genç ve doğru seçilmiş bir isim" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR HAFİZE GAYE ERKAN'IN AYRILMASINI BEKLİYOR MUYDU?

Öngel, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gaye hanımın arkasında durdu. Gaye hanım tarafından gelen öncelikli bir talep söz konusu olabilir" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

İsimlerin değişmesi Merkez Bankası'nın politikasında değişikliği beraberinde getirir mi soruları da akıllara getirirken Öngel, Merkez Bankası'nın var olan çizgisinde devam edeceğini belirtti.

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