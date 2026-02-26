Vakıf Katılım 10 yaşında: Ekonomiye 549,3 milyar TL destek sağladı

Katılım finans sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Vakıf Katılım, sektördeki 10. yılında, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve katılım finans sektörünün gelişimine destek olacak ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

"10. YILIMIZDA GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANSIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: "Vakıf Katılım olarak 10. yılımızı geride bırakırken, sağlam bilanço yapımız ve istikrarlı büyüme performansımızla sektörümüzde güçlü konumumuzu pekiştirmiş bulunuyoruz.

2025 yılı itibarıyla aktif büyüklüğümüzü bir önceki yıla göre artırarak 784,2 milyar TL seviyesine taşıdık. Aynı dönemde 549,3 milyar TL tutarında fon kullandırırken, 564,6 milyar TL fon toplamayı başardık." dedi.

"KOBİ'LERİMİZE 193,2 MİLYAR TL NAKDİ FİNANSMAN SAĞLADIK."

Reel ekonomiyi desteklemeyi temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Akben: "2025 yıl sonu itibarıyla KOBİ'lerimize toplam 193,2 milyar TL karşılığı nakdi finansman sağlayarak üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesine katkı sunduk.

Diğer yandan 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz 275 tertip kira sertifikası ihracı ile toplam 128 milyar TL tutarında kaynak temin ederek sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunduk." dedi.

TEKNOLOJİ VE SERMAYE PİYASALARINDA STRATEJİK DERİNLEŞME

Teknoloji ve sermaye piyasaları için 2025'in önemli adımlar attıkları bir sene olduğunu da vurgulayan Akben, "Geçtiğimiz yıl, Vakıf Katılım Portföy Yönetim şirketimizin kuruluşunu başarıyla tamamladık. Sermayesinin tamamı Kurumumuza ait olan Vakıf Katılım Portföy ile hem sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artıracak, hem de geleneksel bankacılığın dışında yatırım yapmak isteyen geniş bir kitleye ulaşarak sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan finansal teknoloji alanında ürün ve hizmet geliştirmek, katılım finans sektörünü odağa alarak ARGE ve inovasyona dayalı katma değerli çözümler sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz KFT Bilişim Sistemleri'yle de, ana bankamızın ve PYŞ gibi doğrudan iştiraklerimizin teknoloji gelişimine hizmet vermeye başladık." şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA 289 PROJEYE 532,4 MİLYON DOLAR FİNANSMAN

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına da değinen Akben, şunları ifade etti: "Sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. 2025 yılında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayımlayarak bu alandaki kararlılığımızı somutlaştırdık. Ayrıca, Kredi Kayıt Bürosu tarafından oluşturulan Greendeks kapsamında da Bankamız, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ilkelerine uyum düzeyi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, B+ (İyi Düzeyde Sürdürülebilirlik+) ESG Endeksi notuyla Greendeks Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

2016'dan bu yana sürdürülebilirlik alanında 289 projeye 532,4 milyon dolar finansman sağlayarak çevresel ve toplumsal fayda üreten yatırımlara katkı sunduk. Gaziantep Nizip'te hayata geçirdiğimiz Güneş Enerjisi Santrali ile Genel Müdürlük binamızın ve şubelerimizin elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladık. Ankara'da tamamlanan yeni veri merkezimizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir GES yatırımını da planlıyoruz.

KÜLTÜREL KALKINMAYA UZUN VADELİ VE KALICI KATKI

Vakıf Eserleri Envanter Projesi hakkında bilgi veren Akben: "Ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel kalkınmaya da uzun vadeli ve kalıcı katkı sunmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle hayata geçirdiğimiz Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ne 2022 yılında Hatay'la başladık. Ardından Konya'da bulunan vakıf eserlerinin bir envanterini hazırladık. Geçtiğimiz sene de Bursa ve Kütahya illerimizi projemize dâhil ettik. Bursa için yaptığımız çalışma, Bursa'nın fethinin 700. yılına özel bir armağan niteliğinde olacak. 2026 yılı içerisinde de projemize, İstanbul'dan sonra en fazla vakıf eserine sahip olan güzide şehrimiz İzmir ve Kahramanmaraş'la devam edeceğiz." dedi.

"İKİNCİ 10 YILIMIZA, DAHA BÜYÜK HEDEFLERLE VE YÜKSEK BİR SORUMLULUK BİLİNCİYLE GİRİYORUZ."

Önümüzdeki yıllarda reel sektöre sağlanan desteği artırarak ülke ekonomisinin kalkınmasına daha güçlü katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Akben açıklamasına şöyle devam etti: "Sürdürülebilir büyüme stratejimizden taviz vermeden, sermaye yapımızı güçlendirerek ve kaynak çeşitliliğimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Dijitalleşme yatırımlarımızı hızlandırarak müşterilerimize daha erişilebilir ve yenilikçi finansal çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Sağlam bilanço yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal değerlerimizle ikinci 10 yılımıza, daha büyük hedeflerle ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle giriyoruz."