Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüdü

· 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüyerek 664,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2025 yılının ilk 9 ayında 4,8 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıf Katılım, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 480,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 493,9 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 4,8 milyar TL'ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 65'lik bir büyüme sergiledi ve 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 664,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı.

"ORTAK YARINLAR İNŞA ETMEK İÇİN FAALİYETLERİMİZİ BÜYÜK BİR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ."

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: "Vakıf Katılım olarak ilk günkü heyecanla üretmenin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam 480,8 milyar TL fon toplayarak 493,9 milyar TL'lik finansman desteği sağladık. Aktif büyüklüğümüzü de %65 arttırarak 664,5 milyar TL'ye ulaştırdık. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmak ve ortak yarınlar inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Aynı misyon ve vizyonla, katılım bankacılığı prensiplerinden güç alarak Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.