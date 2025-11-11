İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2341
  • EURO
    48,9238
  • ALTIN
    5621.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüdü
Ekonomi

Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüdü

• Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım bu dönemde, 480,8 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 493,9 milyar TL finansman desteği sağladı.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 13:58 - Güncelleme:
Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüdü
ABONE OL

· 2024 yılı sonuna göre yüzde 65 büyüyerek 664,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2025 yılının ilk 9 ayında 4,8 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıf Katılım, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 480,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 493,9 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 4,8 milyar TL'ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 65'lik bir büyüme sergiledi ve 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 664,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı.

"ORTAK YARINLAR İNŞA ETMEK İÇİN FAALİYETLERİMİZİ BÜYÜK BİR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ."

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: "Vakıf Katılım olarak ilk günkü heyecanla üretmenin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam 480,8 milyar TL fon toplayarak 493,9 milyar TL'lik finansman desteği sağladık. Aktif büyüklüğümüzü de %65 arttırarak 664,5 milyar TL'ye ulaştırdık. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmak ve ortak yarınlar inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Aynı misyon ve vizyonla, katılım bankacılığı prensiplerinden güç alarak Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.