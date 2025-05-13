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Ekonomi

Vakıf Katılım, ekonomiye 398,6 milyar TL destek sağladı! 483,9 milyar TL'lik aktif büyüklük

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, 2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım bu dönemde, 350,3 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 398,6 milyar TL finansman desteği sağladı.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 11:42 - Güncelleme:
Vakıf Katılım, ekonomiye 398,6 milyar TL destek sağladı! 483,9 milyar TL'lik aktif büyüklük
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2024 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüyerek 483,9 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2025 yılının ilk 3 ayında 1,9 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıf geleneğinden aldığı güçle katılım bankacılığının gelişmesini ve büyümesini sağlamak için faaliyetlerine devam eden Vakıf Katılım, 2025'in birinci çeyreği itibarıyla 350,3 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 398,6 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 1,9 milyar TL'ye çıkaran banka, aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 20'lik bir büyüme sergiledi ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı.

MEHMET ALİ AKBEN: "HEDEFİMİZ ÜLKE REFAHINA KATKI SAĞLAMAK"

Bankanın ilk çeyrek finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "2025 senesi ilk çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yıl sonuna göre yüzde 20'lik bir büyüme sergiledik ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 398,6 milyar TL, topladığımız fonlar 350,3 milyar TL oldu. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 1,9 milyar TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 37,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde %16,48 olarak kaydedildi" dedi.

Akben konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti: "Her geçen sene zenginleştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyeti oranımızı yükseltiyoruz. Bu durumun finansal sonuçlarımıza pozitif yansımasıyla da kaynaklarımızı artırıyor, böylece reel ekonominin gelişimine daha çok katkı sağlıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi amacımız sadece bankamızın büyümesini değil, sektörümüzün de büyümesini sağlamak ve ülke refahına katkı sağlamak. Tecrübeli yönetimimiz, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile faaliyetlerimize büyük bir sorumlulukla devam edecek, büyümemizi sürdüreceğiz."

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