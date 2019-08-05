Vakıf Katılım konut kredisi faizleri ne kadar? Vakıf Katılım konut kredisi faizini indirdi!

Uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan konut kredi faizleri vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş eğilimi tüm hızıla devam ediyor. Ziraat Bankası ile başlayan konut kredisi faiz indirimi, Vakıfbank ve Halkbank ile devam etmişti. Bu bankaların ardından Vakıf Katılım konut kredisi faizini indirdi. Vakıf Katılım konut kredisi faizleri ne kadar? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Vakıf Katılım konut kredisi faiz oranları hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ FAİZİNİ İNDİRDİ!

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.

Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, oran, 250 bin TL-500 bin TL arası tutarlar için yüzde 1,19 olarak, 500 bin TL-1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1,29 olarak, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar için yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla konut finansman oranını 250 bin TL’ye kadar olan tutarda yüzde 0,99 seviyesine indirdiklerini, bu sayede bir taraftan konut stokunun eritilmesine, bir taraftan da düşük maliyetle ev almak isteyenlere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti. Vakıf Katılım olarak temel misyonlarının sektörle ve ülkeyle büyümek olduğunu belirten Göktaş, “Bu vizyon doğrultusunda reel ekonominin daha da güçlenmesine katkı sağladığımız için mutluyuz. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla birlikte piyasalarda görülen olumlu gelişmeler, ekonominin tüm taraflarının çalışmalarında ortaya koyacağı gayret ve özenle artarak devam edecek. Tüm dünyada faiz indirimleri söz konusu. Ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin daha da güçlenmesi için TCMB tarafından yapılan faiz indiriminin yerinde olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR?

Vakıf Katılım'dan konut kredisi kullanacak olan vatandaşkar 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde yüzde 0,99 faiz indiriminden faydalanabilecekler.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.