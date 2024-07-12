Vakıf Katılım, ödenmiş sermayesini 18 milyar liraya yükseltti

Vakıf Katılım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılan açıklamada kurumun 14 milyar 635 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 3 milyar 365 milyon TL artırılarak 18 milyar TL'ye çıkarılmasına ve ilave sermayenin Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmasına karar verildiği belirtildi.

Artırılan 3 milyar 365 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtıldığı ifade edilen KAP bildiriminde, 16 milyar 100 milyon TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının da 2024-2029 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere 50 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı.

MEHMET ALİ AKBEN: ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİ İÇ KAYNAKLARIMIZI KULLANARAK YÜKSELTTİK



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben şunları söyledi: "Vakıf Katılım olarak güçlü sermaye yapımız ve aktif kalitemizle her geçen gün sektördeki konumumuzu daha da güçlendirirken, katma değer oluşturan hizmet ve faaliyetlerimizle ülke ekonomisine katkımızı sürdürmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla ödenmiş sermayemizi 3 milyar 365 milyon TL artırarak 18 milyar TL'ye ulaştırmış olmak da büyüme stratejimizi doğru kurduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Üstelik bu artırımı sadece kendi iç kaynaklarımızı kullanarak gerçekleştirmiş olmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde de her zaman olduğu gibi kaynaklarımızı Kurumumuzun, sektörümüzün ve güçlü Türkiye'nin büyümesi için değerlendirmeye devam edeceğiz."