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Ekonomi

Vakıf Katılım, ‘Tamamla Kazan' ile bankacılık deneyimini kazançlı hale getiriyor

Müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunan Vakıf Katılım, şimdi de katılım bankacılığında bir ilk olma özelliğine sahip yeni programı ‘Tamamla Kazan'ı hayata geçiriyor. Mobil şube kullanıcılarına özel sunulan ‘Tamamla Kazan' ile banka müşterileri hem bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek hem de aktif kullanımlarının karşılığında ödüllendirilecekler.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 15:03 - Güncelleme:
Vakıf Katılım, ‘Tamamla Kazan' ile bankacılık deneyimini kazançlı hale getiriyor
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Sektördeki yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Vakıf Katılım, müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışıyla geliştirdiği finansal hizmetlerini her geçen gün çeşitlendiriyor. Bu kapsamda katılım bankacılığındaki ilk sadakat programı olma özelliği taşıyan ve mobil şube kullanıcılarına özel tasarlanan 'Tamamla Kazan'la Banka müşterileri ödüllendiriliyor.

Müşteriler aktif kullanım karşılığında ödüllendiriliyor

Vakıf Katılım Mobil Şube'de 1 Temmuz itibarıyla müşterilerin hizmetine sunulacak program kapsamında belirlenen 10 farklı kriterin altısını tamamlayan kullanıcılar, mobil uygulama içerisindeki 'Avantajlar' sekmesi üzerinden kendilerine sunulan çeşitli fırsat ve ayrıcalıklar arasından dilediklerini seçebilecekler.

Bu sayede müşteriler, hem bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek hem de aktif kullanımlarının karşılığında ödüllendirilecekler. Avantajlar arasında 1 ay boyunca katılma hesabında 98/2 yüksek kar paylaşım oranından yararlanma imkânı, dönem içerisinde kredi kartıyla yapılan 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 200 TL iade fırsatı, bir ay boyunca yapılacak döviz/kıymetli maden işlemlerinde özel kur imkânı bulunuyor.

"Yenilikçi uygulamalarla desteklenen bir yapı inşa etmeye devam edeceğiz"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Müşterilerimizin memnuniyetini ve finansal ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışımızın en yeni yansıması olan 'Tamamla Kazan' sadakat programımız, katılım bankacılığında bir ilk olarak Vakıf Katılım Mobil Şube kullanıcılarımıza özel şekilde hayata geçirildi. Vakıf Katılım olarak hedefimiz, müşterilerimize sadece finansal çözümler sunmak değil; aynı zamanda onlarla güvene dayalı, sürdürülebilir ve memnuniyet odaklı bir ilişki kurmak. Önümüzdeki dönemde de her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayan, kolay erişilebilir ve yenilikçi uygulamalarla desteklenen bir yapı inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

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