Vakıf Katılım TFS ile müşterilerinin finansmana ulaşımını kolaylaştırıyor

Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) ile KOBİ ve işletmelerin faturalarının vadesini beklemeden, finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, "İşletmelerimiz Tedarikçi Finansman Sistemi sayesinde fatura vadesini beklenmeden ileri vadeli ticari alacaklarının tahsilatını yapabiliyor. Nakit akışında iyileşme, operasyonel sürdürebilirlik ve peşin tahsilat gibi konularda hem tedarikçi hem de alıcı firmalar için avantajlar getiren TFS, güçlü ticari ilişkiler kurmada müşterimizin hayatını kolaylaştırıyor. Mal ve hizmet alıcısı firmanın fatura için teyit/alacak devri vermesine gerek olmadığı TFS ile müşterilerimize destek sunduğumuz için mutluyuz." dedi.