  Vakıf Katılım, VClub'la yeni ayrıcalıklar sunuyor
Vakıf Katılım, VClub'la yeni ayrıcalıklar sunuyor

Vakıf Katılım, sadakat programı VClub'la müşterilerine yeme-içmeden seyahate, alışverişten günlük hizmetlere kadar geniş bir alanda yüzde 30'a varan indirim ve ayrıcalıklar sunuyor.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
Vakıf Katılım, müşteri deneyimini zenginleştiren yeni sadakat programı VClub'ı hayata geçirdi. Banka, VClub'la müşterilerine yalnızca finansal çözümler değil, günlük yaşamın farklı alanlarında somut fayda sağlayan bir deneyim sunmayı hedefliyor. Vakıf Katılım Mobil'e entegre edilen VClub; yeme-içme, seyahat, alışveriş ve yaşam tarzı kategorilerinde geniş bir marka ağı üzerinden yüzde 30'a varan indirim ve ayrıcalıklar sunuyor.

Müşteri tercihleri ve dönemsel ihtiyaçlara göre markaların dinamik olarak güncellendiği VClub'ın QR ödeme yöntemi kullanılarak yapılan restoran harcamalarında gastropuan kazanılabiliyor, ayrıca VClub üzerinden alınan kodlarla yapılan alışverişlerde de çeşitli indirimler sunuluyor. Diğer yandan özel bankacılık müşterileri, uluslararası havalimanlarında geçerli lounge kullanımı ve İGA'da vale hizmeti gibi ek ayrıcalıklardan da faydalanılabiliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZE, HAYATIN FARKLI ANLARINDA FAYDA SAĞLAYAN VE SÜREKLİ GELİŞEN BİR DENEYİM SUNUYORUZ"

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Müşterilerimize sunduğumuz finansal hizmetleri, günlük yaşamda da değer üreten ayrıcalıklarla zenginleştiriyoruz. VClub'la amacımız; hayatın farklı anlarında fayda sağlayan, erişimi kolay ve sürekli gelişen bir deneyim sunmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikler sunmaya devam edeceğiz."

