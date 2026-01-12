Vakıf Katılım'a Best Business Awards'tan iki ödül

Vakıf Katılım, Best Business Awards'ta Best Business Transformation ve Best Place to Work kategorilerinde ödül aldı. Performans Kültürü Dönüşüm projesi ile Best Business Transformation kategorisinde, İşveren Markası olan BİZ çatısı altında gerçekleştirdiği çalışan odaklı uygulamalarla ise Best Place to Work kategorisinde ödüle layık görüldü.

Çalışan odaklı insan kaynakları proje ve uygulamalarıyla sürekli gelişimi önceliklendiren Vakıf Katılım, bu yaklaşımını "BİZ ve Performans Kültürü Dönüşüm projeleriyle destekliyor. İşveren markası "BİZ" çatısı altında hayata geçirilen projelerle çalışan deneyimini merkeze alan insan odaklı ve bütüncül bir kurum kültürü oluşturmak amaçlanırken, Performans Kültürü Dönüşüm Projesi'yle de geri bildirim kültürünü güçlendirmek, yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve performans sistemini geliştirmek hedefleniyor.

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, "Vakıf Katılım, insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kurum kültürü anlayışıyla sürekli olarak gelişmekte. Çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini ve potansiyellerini en üst düzeye taşımayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu bütüncül yaklaşımın uluslararası arenada ödüllerle takdir edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Elde edilen bu başarı, güçlü kurum kültürümüzün ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur." dedi.