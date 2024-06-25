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Ekonomi

Vakıf Katılım'a Best Business Awards'tan Ödül

Vakıf Katılım, İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards'ta ‘Best Place to Work' ödülünü kazandı.

25 Haziran 2024 Salı 11:46 - Güncelleme:
Vakıf Katılım'a Best Business Awards'tan Ödül
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Vakıf Katılım, insan kaynakları alanında hayata geçirdiği projeleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Çalışan odaklı uygulamalarını dijital dönüşüm yaklaşımıyla şekillendiren Vakıf Katılım, İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden olan ve bu sene 10. kez düzenlenen Best Business Awards'ta, 'Best Place to Work' ödülüne layık görüldü.

Kurum içi iletişim uygulama ve kampanyalarıyla çalışan memnuniyetini artıran Vakıf Katılım bu ödülü, "İşveren Markası BİZ" çatısı altında gerçekleştirdiği iç iletişim projeleri ile almaya hak kazandı.

ERSİN ÇATALBAŞ: "İÇ İLETİŞİM SÜREÇLERİMİZİ ÇALIŞANLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GERİ DÖNÜŞLERLE YENİDEN TASARLADIK."

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesi Direktör'ü Ersin Çatalbaş, "Çalışan memnuniyeti kavramı, öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Bankacılık faaliyetlerinde ortaya koyduğumuz başarılar kadar çalışanlarımıza mutlu ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak bir iş ortamı sunmak da bizim için oldukça önemli. Bu bağlamda özel İK uygulamaları ve projeleri hayata geçiriyor, çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik uygulamalarımızı gün geçtikçe daha da zenginleştiriyoruz. Böylece sektörde en çok çalışılmak istenen kurumlardan biri olarak öne çıkıyoruz" dedi.

"İşveren Markası BİZ" çatısı altında gerçekleştirdikleri; bizim meclis, atölye çalışmaları, özel gün iletişimi etkinlikleri, takdir programları, kulüp etkinlikleri ve mini sağlık istasyonu gibi iç iletişim süreçlerini çalışanlardan aldıkları geri bildirimlerle yeniden tasarladıklarını vurgulayan Çatalbaş şunları kaydetti: "Tüm bu gayretlerimizin uluslararası düzeyde de takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizleri mutlu ediyor. Vakıf Katılım olarak önümüzdeki dönemde de çalışan memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı ve bunu destekleyen stratejiler geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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