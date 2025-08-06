Vakıf Katılım'da ''Siz de Ailedensiniz!''

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam eden Vakıf Katılım, 2025 yılı içerisinde evlenen, nikâh tarihi alan veya çocuk sahibi olan müşterilerine yönelik hayata geçirdiği "Siz de Ailedensiniz" kampanyasıyla sene sonuna kadar finansman, yatırım ve indirimli hizmetler içeren özel fırsatlar sunuyor.

Vakıf Katılım Kredi Kartı kullanan ve Bankaya üç adet otomatik fatura ödeme talimatı veren herkes kampanya kapsamında ihtiyaç, araç ve konut finansmanından dosya masrafı olmaksızın faydalanabiliyor. Ayrıca, ihtiyaç finansmanının ilk 6 ayında anapara ödemesiz dönemsel avantajlar da sunuluyor. Kiralık kasalarda %50 indirimden, hesaptan masrafsız fiziki altın çekimine, özel kur avantajından, hisse senedi işlemlerinde on binde üç komisyona kadar çeşitli ayrıcalıklar müşterileri bekliyor. Diğer yandan Zeytin Katılma Hesabı'nda elde edilen getirinin yüzde 98'ini müşterileriyle paylaşan Vakıf Katılım, müşterilerine kazançlarını en üst seviyeye taşıma imkânı sunuyor.

MEHMET FATİH YORULMAZ: "MÜŞTERİLERİMİZ 05 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YÜZDE 45,24 BRÜT GETİRİ ELDE ETTİLER."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, " 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Vakıf Katılım olarak, bu özel yılın ruhuna uygun şekilde, aile olma sürecindeki müşterilerimize destek olmak istedik. Paylaşma, dayanışma ve birlikte büyüme anlayışını işimizin merkezine koyuyor; yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp, toplumun her kesimiyle değer üretmeye odaklanıyoruz. 'Siz de Ailedensiniz' kampanyamız da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Yeni bir yuva kuran, hayatını birleştiren ya da ailelerini büyüten müşterilerimizin bu özel dönemlerinde yanlarında olmak, bizim için çok önemli. Kampanyamız kapsamında yatırım ürünlerimizle de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örneğin Zeytin Katılma Hesabı aracılığıyla müşterilerimizin 05 Ağustos 2025 tarihinde % 42,24 brüt getiri elde etmesini sağladık. Sahip olduğumuz kaynaklarla yeni başlangıçlara katkı sunmaktan ve bu yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.