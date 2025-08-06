İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6781
  • EURO
    47,1315
  • ALTIN
    4402.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Vakıf Katılım'da ''Siz de Ailedensiniz!''

Vakıf Katılım, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle aile olma yolunda adım atan müşterilerine yönelik “Siz de Ailedensiniz” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında 2025 yılı içerisinde evlenen, evlilik tarihi alan veya çocuk sahibi olan herkesin yeni yaşamlarına rahat bir başlangıç yapmalarına destek olunacak.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Vakıf Katılım'da ''Siz de Ailedensiniz!''
ABONE OL

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam eden Vakıf Katılım, 2025 yılı içerisinde evlenen, nikâh tarihi alan veya çocuk sahibi olan müşterilerine yönelik hayata geçirdiği "Siz de Ailedensiniz" kampanyasıyla sene sonuna kadar finansman, yatırım ve indirimli hizmetler içeren özel fırsatlar sunuyor.

Vakıf Katılım Kredi Kartı kullanan ve Bankaya üç adet otomatik fatura ödeme talimatı veren herkes kampanya kapsamında ihtiyaç, araç ve konut finansmanından dosya masrafı olmaksızın faydalanabiliyor. Ayrıca, ihtiyaç finansmanının ilk 6 ayında anapara ödemesiz dönemsel avantajlar da sunuluyor. Kiralık kasalarda %50 indirimden, hesaptan masrafsız fiziki altın çekimine, özel kur avantajından, hisse senedi işlemlerinde on binde üç komisyona kadar çeşitli ayrıcalıklar müşterileri bekliyor. Diğer yandan Zeytin Katılma Hesabı'nda elde edilen getirinin yüzde 98'ini müşterileriyle paylaşan Vakıf Katılım, müşterilerine kazançlarını en üst seviyeye taşıma imkânı sunuyor.

MEHMET FATİH YORULMAZ: "MÜŞTERİLERİMİZ 05 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YÜZDE 45,24 BRÜT GETİRİ ELDE ETTİLER."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, " 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Vakıf Katılım olarak, bu özel yılın ruhuna uygun şekilde, aile olma sürecindeki müşterilerimize destek olmak istedik. Paylaşma, dayanışma ve birlikte büyüme anlayışını işimizin merkezine koyuyor; yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp, toplumun her kesimiyle değer üretmeye odaklanıyoruz. 'Siz de Ailedensiniz' kampanyamız da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Yeni bir yuva kuran, hayatını birleştiren ya da ailelerini büyüten müşterilerimizin bu özel dönemlerinde yanlarında olmak, bizim için çok önemli. Kampanyamız kapsamında yatırım ürünlerimizle de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örneğin Zeytin Katılma Hesabı aracılığıyla müşterilerimizin 05 Ağustos 2025 tarihinde % 42,24 brüt getiri elde etmesini sağladık. Sahip olduğumuz kaynaklarla yeni başlangıçlara katkı sunmaktan ve bu yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.