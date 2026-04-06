Vakıf Katılım'dan Bursa'nın fethinin 700. yılına özel fotoğraf sergisi

Vakıf Katılım, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Bursa Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 4 Nisan Cumartesi günü Bursa Tophane Meydanı'nda Bursa Vakıf Eserleri fotoğraf sergisi düzenledi.

Sergi, Vakıf Katılım'ın hayata geçirdiği Bursa Vakıf Eserleri Envanter kitabından seçilen 276 fotoğraftan oluşuyor. Tarihçeleriyle birlikte sanatseverlerle buluşacak fotoğraflar yıl boyunca Orhangazi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Çarşıbaşı Meydanı, Emir Sultan Meydanı ve UNESCO Meydanı'nda sergilenecek.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, fotoğraf sergisine ilişkin yaptığı değerlendirmede: "Bursa, tarihî birikimi ve Erken Osmanlı Dönemi'nin eşsiz mimarisiyle geçmiş ile bugün arasında güçlü bir köprü kuran müstesna şehirlerimizdendir. Bursa Vakıf Eserleri kitabımızda yer alan fotoğrafların bir kısmını, bu sergi aracılığıyla kamuoyuyla buluştururken, şehrin kültürel dokusunu geleceğe taşımanın da ayrı gururunu yaşıyoruz. Vakıf Katılım olarak, köklerimizden aldığımız ilhamla toplumsal değerlerimizi koruyup, tarihe kayıt düşüren projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı vesileyle, Bursa'nın fethinin 700. yılını bir kez daha kutluyor; bu kıymetli sergiye öncülük eden Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız başta olmak üzere, Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve tüm valilik çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.