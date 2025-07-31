Vakıf Katılım'dan elektrikli araç şarj harcamalarına %10 iade

Çevre dostu projelere bir yenisini daha ekleyen Vakıf Katılım, elektrikli araç finansmanında indirimli oran uygulamasının yanında 01 – 31 Ağustos tarihleri arasında, bireysel Vakıf Katılım Kredi Kartları ile yapılacak her 250 TL ve üzeri elektrikli araç şarj istasyonu harcamasına %10 oranında, toplamda 400 TL'ye varan iade fırsatı sunuyor. Kağıt ve plastik tüketiminin azaltılması hedefiyle dijital kartlar ile yapılan ödemeler de kampanya kapsamında geçerli olacak.

MEHMET FATİH YORULMAZ: "GELECEĞİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİREN ADIMLAR ATIYORUZ"

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Elektrikli araçlar ve dijital ödeme çözümleri, sürdürülebilirliğin en önemli ayakları arasında yer alıyor. Biz de bu iki alanı bir araya getiren kampanyamızla, hem zararlı çevresel etkileri azaltmayı hem de müşterilerimizi bu dönüşümün bir parçası olmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Geleceği bugünden attığımız adımların şekillendirdiğine inanıyor, müşterilerimize sunacağımız ürün ve hizmetleri de bu vizyon çerçevesinde tasarlıyoruz."