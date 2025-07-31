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Ekonomi

Vakıf Katılım'dan elektrikli araç şarj harcamalarına %10 iade

Vakıf Katılım, sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda, bireysel Vakıf Katılım Kredi Kartları ile yapılacak her 250 TL ve üzeri elektrikli araç şarj istasyonu harcamasına %10 oranında indirim imkanı sunuyor.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Vakıf Katılım'dan elektrikli araç şarj harcamalarına %10 iade
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Çevre dostu projelere bir yenisini daha ekleyen Vakıf Katılım, elektrikli araç finansmanında indirimli oran uygulamasının yanında 01 – 31 Ağustos tarihleri arasında, bireysel Vakıf Katılım Kredi Kartları ile yapılacak her 250 TL ve üzeri elektrikli araç şarj istasyonu harcamasına %10 oranında, toplamda 400 TL'ye varan iade fırsatı sunuyor. Kağıt ve plastik tüketiminin azaltılması hedefiyle dijital kartlar ile yapılan ödemeler de kampanya kapsamında geçerli olacak.

MEHMET FATİH YORULMAZ: "GELECEĞİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİREN ADIMLAR ATIYORUZ"

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Elektrikli araçlar ve dijital ödeme çözümleri, sürdürülebilirliğin en önemli ayakları arasında yer alıyor. Biz de bu iki alanı bir araya getiren kampanyamızla, hem zararlı çevresel etkileri azaltmayı hem de müşterilerimizi bu dönüşümün bir parçası olmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Geleceği bugünden attığımız adımların şekillendirdiğine inanıyor, müşterilerimize sunacağımız ürün ve hizmetleri de bu vizyon çerçevesinde tasarlıyoruz."

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