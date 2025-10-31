Vakıf Katılım'dan gençlere 2.000 TL'ye varan nakit iade fırsatı

Vakıf Katılım, gençlerin finansal yaşamlarını kolaylaştırmak ve bankacılık deneyimlerini avantajlarla buluşturmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. 01–30 Kasım tarihleri arasında ilk kez Troy Kredi Kartı (dijital veya fiziki) alan 18–25 yaş arası müşteriler, 31 Ocak 2026'ya kadar yapacakları her 1.000 TL ve üzeri tek seferlik alışverişte 500 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan nakit iade kazanacak.

Kampanya kapsamında ayrıca, her bir otomatik ödeme talimatı için 100 TL, toplamda ise maksimum 500 TL'ye kadar ek nakit iade alabilecek olan gençler böylece, kampanya boyunca toplam 2.000 TL'ye varan nakit iade fırsatı da yakalayabilecek. Buna ek olarak, gençler kasım ayında her hafta Espressolab' de geçerli bir kahve hakkına sahip olacak.

"GENÇLERİN FİNANSAL GELECEK İNŞA ETMELERİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Gençlerin finansal dünyayla daha bilinçli, avantajlı ve katılım finans ilkeleriyle uyumlu bir şekilde tanışmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz kampanyayla, genç müşterilerimizin finansal deneyimlerini kolaylaştırırken onlara somut kazanımlar sunmayı hedefliyoruz. Vakıf Katılım olarak, gençlerin bankacılığa adım attıkları bu dönemde dijital çözümlerimiz ve avantajlı ürünlerimizle yanlarında olmaya, finansal okuryazarlıklarını güçlendirmeye ve sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.