27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Ekonomi

Vakıf Katılım'dan herkese ‘Kazandıran Hesap'

Vakıf Katılım, Kazandıran Hesap'la hem katılım hesaplarında hem de kira sertifikalarında yüksek getiri avantajı sunuyor.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:31
Vakıf Katılım'dan herkese ‘Kazandıran Hesap'
Müşterilerine yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam eden Vakıf Katılım, müşterilerinin birikimlerine bereket katacak 'Kazandıran Hesap'ı hizmete sundu. Birikimlerin yüzde 50'sinin Katılma Hesabı'nda, yüzde 50'sinin de Kira Sertifikası'nda değerlendirildiği hesap; 31-45 gün vadede, 'herkes kazansın' diye en az 10.000 TL ile açılıyor. Kazandıran Hesap; 98/2 kâr paylaşım oranı ve Kira Sertifikası'na yatırım yapıyor olması sebebiyle yüzde 2,5'luk stopaj avantajıyla öne çıkıyor.

"KAZANDIRAN HESAP, DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN DE KULLANIMA SUNULUYOR."

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz: "Vakıf Katılım olarak geliştirdiğimiz her ürünün merkezinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri yer alıyor. Yine bu vizyonla hayata geçirdiğimiz 'Kazandıran Hesap', birikimlerini değerlendirirken bakiye ayrımı gözetmeksizin avantajlı getiri arayan tasarruf sahiplerine özel olarak tasarlandı. 1 Ağustos 2025 tarihinden sonra müşterimiz olanlar için dijital kanallar üzerinden de kullanıma sunulan Kazandıran Hesap'la daha çok müşterimize kolay ve erişilebilir bir yatırım deneyimi sunmayı planlıyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz."

  • vakıfkatılım
  • kazandıran hesap
  • ekonomi

